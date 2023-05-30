Мартин Скорсезе снимет фильм о Христе: легендарный режиссер выполнит просьбу Папы Римского

Знаменитого режиссера удостоил аудиенции папа римский Франциск Фото: REUTERS

Мартин Скорсезе, только что представивший в Канне свой новый фильм «Убийцы Цветочной Луны», уехал с Лазурного берега в Италию и там принимает участие в серии религиозных и культурных мероприятий. Знаменитого режиссера удостоил аудиенции папа римский Франциск. После чего на пресс-конференции Скорсезе заявил: «Я могу ответить на призывы папы к художникам только одним известным мне способом: придумать фильм о Христе и написать сценарий. И я вот-вот начну этим заниматься».

Представители Скорсезе заявили журналистам из The Guardian, что им ничего не известно об этом проекте, - только то, что сказал сам режиссер. Но любопытно, что Скорсезе уже снял один фильм о Спасителе - «Последнее искушение Христа», оказавшийся самым скандальным в его биографии. Он был основан на романе Никоса Казандзакиса, в котором образ Иисуса и описанные в Евангелиях события, мягко говоря, отличались от канонических. В США и других странах устраивались целые демонстрации против показа этой картины. А в конце 90-х огромный скандал возник в России вокруг показа картины на НТВ - саму идею демонстрации ленты по телевидению назвали оскорблением чувств верующих.

Несмотря на то, что Скорсезе обвиняют в богохульстве, сам он является верующим католиком, в юности собирался стать священником и даже поступил в семинарию. Религиозные мотивы в его фильмах возникают постоянно. С папой римским Франциском он впервые встретился в 2016 году, когда понтифик согласился посмотреть фильм «Молчание» о деятельности монахов-миссионеров в средневековой Японии.

Напомним, недавно представители Мела Гибсона опровергли сообщения о том, что режиссер собирается снимать сиквел своего фильма 2004 года «Страсти Христовы». По слухам, Гибсон собирался снять фильм о сошествии Христа в ад (после распятия, согласно догматическим верованиям, Иисус спустился в преисподнюю, сокрушив ее ворота, принес туда свою проповедь и вывел из ада ветхозаветных праведников).