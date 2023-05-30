Украина попыталась скопировать российские дроны: какие беспилотники использовал Киев для удара по Москве

Беспилотники повредили в Москве несколько зданий Фото: REUTERS

Восемь украинских беспилотников пытались атаковать Москву утром 30 мая, забили в Минобороны России. По данным нашего военного ведомства, все они так или иначе были сбиты: три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять - сбиты комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Что это за дроны, откуда они взялись у киевского режима и как они добрались до Москвы, рассказал Разработчик беспилотников, директор и основатель КБ «АвиаНовации» Сергей Товкач в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Сергей в сети полно видео. Что вы там увидели, как специалист?

- В этой атаке применены новые беспилотники. Они засветились один раз несколько дней назад. Их отличительная черта - аэродинамическая схема «Утка». И это не «Мигун-5», который обычно применяли украинцы. Это достаточно крупный беспилотник, который уже может преодолевать расстояния в несколько сотен километров.

Их скорее всего запускать уже с большой дистанции и с направлений, не прикрытых ПВО. То есть они могут прилетать уже не со стороны Украины, где в целом с ПВО все хорошо, а, как сейчас, они прилетали, по слухам, со стороны Калуги, то есть делали небольшой крюк.

- Они собрали что-то свое для удара?

- Похоже, что да. Потому что «Мигун-5» - это китайский беспилотник, он имеет достаточно плохую аэродинамическую схему для задач какой-то точечной атаки. То есть это дальнолёт, это беспилотник, который долго летит, равномерно, он не предназначен для маневрирования, для пикирования и для такого рода действий. Соответственно, точность поражения ими была очень плохая. Плюс он несет маленькую нагрузку.

А то, что мы видели сегодня не похоже на то, что сегодня продается открыто. Это говорит нам о том, что они сделали что-то свое, и это что-то свое либо приволокли на территорию России и запустили, либо он долетел со стороны Украины. Потому что раньше все-таки маленькие беспилотнички пускались с территории России.

- Что мы можем сказать еще по его конструкции, которую видим на видео?

- Главное в беспилотники - фюзеляж. Вообще БПЛА состоит из «шкурки» и электронной начинки. Если раньше они «шкурку» покупали в Китае, а начинку частично делали сами (по крайней мере, все обломки, что я видел раньше ничего оригинального мне не показали). То в данном случае этот беспилотник новенький. Это новинка этого сезона.

- Говорит ли это о том, что у Украины появляется вооружение, о котором не говорят? Пока мы бурно обсуждаем F-16, Storm Shadow и пр., на самом деле они закупаются чем-то другим.

- Скорее всего, да. Их ВПК еще в каком-то состоянии существует. Работают волонтеры, частные организации. У них как дело обстоит: их гражданские инженеры имеют доступ к обломкам, их сразу выставляют напоказ и они вме вместе и по отдельности их изучают и по ним работают.

- Как бороться с этими налетами?

- Прикрытие без понимания, как это делается, чревато тем, что он на вас же и упадет. Поэтому пусть лучше прикрытием занимаются компетентные органы. Тем более беспилотник достаточно большой, несет достаточно крупный заряд, это уже не маленькие игрушечки, которыми, например, Кремль атаковали. Плюс, ставя какую-то радиоэлектронную завесу, очень легко убить и GPS, и сотовую сеть во всем районе. Лучше этим, наверное, не заниматься, не имея специальных знаний.

- Специалисты могут определить, откуда был сделан запуск?

- Я думаю, что да – по камерам, по радарным логам. Этим будут заниматься органы, это их задача, и я думаю, они с этим прекрасно справятся. Главное, что оттуда все уже разбегутся к этому моменту.

- Что мы будем разворачивать? Я имею в виду какие-то более серьезные средства РЭБ.

- А государство разворачивает, и в принципе достаточно эффективно. Но даже та помеха GPS, которая сейчас стоит над Москвой… Я не знаю, сколько точек используется, но буквально вчера мы потрошили одну американскую навигационную систему снятую с украинского камикадзе, и на ней стоит четырехантеночный приемник, которые выдерживает как минимум три точки спуфинга. То есть она может игнорировать три источника помехи. А это приближается уже к уровню защиты наших «Гераней» или вертолетов Ка-52. Если раньше беспилотники можно было легко выключить просто глушилкой, то сейчас они уже к этому адаптируются и становятся более стойкими.

- Вы сказали, что был и китайский беспилотник. Они просто закупают их через интернет или им их поставляют?

- Закупают, так же как и наши. Китай не является стороной конфликта, он продает всем.

- То есть Китай продает беспилотники на Украину?

- А почему нет? Только у украинцев таможня эти беспилотники не задерживает. На Украине можно даже большой беспилотник купить. Как говорят на профессиональном языке - «Корку». То есть фюзеляж. А начинка – либо что-то пытаются делать сами, либо им дают американцы. Мы видели на украинских дронах американские автопилоты, либо китайские. Они их немножко перепрошивают, модифицируют и используют, как есть. Но это, как правило, на более дешевых маленьких беспилотниках.

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