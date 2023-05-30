«Роснефть» провела масштабные корпоративные соревнования ГТО

Фото: пресс-служба Роснефти

«Роснефть» провела масштабные состязания среди сотрудников компании по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В соревнованиях приняли участие 600 спортсменов-любителей из 53 дочерних предприятий компании, работающих на территории пяти Федеральных округов.

За победу в многоборье боролись команды, состоящие из трех человек (2 мужчины и 1 женщина), которые выполняли упражнения на силу, ловкость и выносливость. Комплекс ГТО включал в себя 12 дисциплин: бег на 60 м, 100 м, 1, 2 и 3 км, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине, рывок гири, отжимания в упоре лежа на полу и другие упражнения.

Победителями (по возрастным категориям) стали команды Новокуйбышевской нефтехимической компании, Комсомольского НПЗ и Башнефть-Добычи.

Фото: пресс-служба Роснефти

На второй ступени пьедестала - команды Верхнечонскнефтегаза, Саратовского НПЗ, Пурнефтегаза и Уватнефтегаза. Третье место заняли команды Таас-Юрях Нефтегазодобычи, Ангарской нефтехимической компании, Самотлорнефтегаза и Сызранского НПЗ.

Призерам и победителям вручены дипломы, призы, медали и кубки. Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в соревнованиях. К движению уже присоединились более 106 тысяч сотрудников компании.