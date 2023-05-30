Даже панику навести не получилось: В попытках ударить по Москве ВСУ промахнулись не только беспилотниками

Утренняя атака Москвы украинскими беспилотниками – не есть что-то неожиданное. Такое развитие событий прогнозировалось достаточно давно. Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Утренняя атака Москвы украинскими беспилотниками – не есть что-то неожиданное. Такое развитие событий прогнозировалось достаточно давно. Если этот враг способен куда-то дотянуться, то обязательно постарается это сделать. И наша ПВО в районе столицы явно была к этому готова. Тем более, что и Зеленский, и явно стоящий за этой атакой глава военной разведки ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов буквально вчера, пышаясь от предстоящей перемоги, грозили-предупреждали. Впрочем, не факт, что за ударом стоит ГУР, могли и ВСУ под командованием Буданова, которого как раз вчера мэр-златоуст Киева Виталий Кличко спрашивал, когда же украинские БПЛА начнут бомбить Москву. Так что это вполне может быть ответом Залужного на вопрос Кличко. Впрочем, это не так важно.

Сколько их там было, что за аппараты, откуда запускались – со всем этим разберутся специалисты. Как и поймут, в результате чего три из БПЛА ударили по жилым домам в Москве и Новой Москве, не нанеся, впрочем, никаких серьезных разрушений. То ли наши средства РЭБ сбили их с курса, то ли у них в самом полетном задании были заложены удары по жилым кварталам. Необязательно, кстати, именно те, по которым прилетело. Второй случай – это явный еще один террористический акт, а никакие не военные действия. Впрочем, даже в первом варианте террористическая сущность Украины никуда не девается. На данный момент можно уверенно сказать, что в Киеве планировали эти удары, используя данные спутниковой разведки, предоставленные США, и техническое обеспечение маршрута через использование технологий, предоставленных теми же США, например, явно были задействованы Starlink, переданные Илоном Маском. Именно эти данные. Скорее всего, были использованы, чтобы обойти зоны работы нашей ПВО по маршруту и дать возможность беспилотникам долететь до Москвы.

Нам надо уяснить две вещи. Первое – ВСУ будут продолжать попытки нанести удары по жилым кварталам российских городов ровно до тех пор, пока у них останутся эти БПЛА в арсенале и пока они не будут отодвинуты на такое расстояние, что беспилотники просто не долетят. В идеале – отодвинуты за нынешнюю польско-украинскую границу.

И второе – никакая бравада здесь не полезна, а вредна. Можно, конечно, восхититься реакцией жителей подъездов, куда пришлись прилеты, которые в ответ на предложение властей эвакуироваться ответили "рисованием фигвамов". Но от подобной бравады пользы нет никакой, а вред может быть весьма существенный. Да, с одной стороны, вероятность повторных прилетов по тем же адресам крайне мала. Но вдруг именно эти дома все же были изначальной целью? Тогда повтор весьма вероятен. Давайте договоримся, что у властей и информации больше, и опыта, и тех же возможностей для противодействия таким атакам. Поэтому – лучше слушаться, что ни в коем случае не означает, будто кто-то у нас тут запаниковал.

Тем более, что все может быть именно так. Ведь в Донецке, Луганске и других городах новых регионов ВСУ без всяких корректировок и беспилотников артиллерией, в том числе, реактивной, специально совершают обстрелы жилых кварталов с мирным населением. И жертвы среди "мирняка" выдают за свои победы. А Россия, в отличие от Украины, никогда специально не бьет по чисто гражданским объектам, нанося удары либо по скоплениям военных, техники, максимум, инфраструктурным объектам двойного назначения. То есть – по законным военным целям. Что же касается разрушений жилых объектов в городах Украины, то все это следствие работы тамошней ПВО – либо в результате попаданий зенитных ракет ВСУ по целям, либо, что гораздо чаще – в результате нештатного срабатывания украинской ПВО, когда зенитные ракеты вместо того, чтобы защищать города, сами их разрушают. В условиях, когда батареи ПВО стоят в жилых кварталах внутри городов, даже удачная работа обрекает эти города на падение на них горящих обломков и взрывающихся на земле зарядов.

Никакой военной цели у подобных ударов быть не могло изначально, только психологический эффект. Прилет по "элитному" району в российской столице преследовал одну наиглавнейшую цель – вызвать панику не просто у россиян, а у тех, кто проживает в условиях комфорта и безопасности. С паникой ВСУ явно промахнулись, и, похоже, получили обратный эффект. Жители "элитных" кварталов Москвы, у которых "все в шоколаде", теперь в реальности убедились, что угроза ударов для них столь же реальна, как и для обитателей глухих деревушек на границе с Незалежной. И что угрозы подобного рода могут быть устранены только после исчезновения Украины с карты мира в ее нынешнем территориально-политическом устройстве.

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