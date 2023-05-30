Эпидемия XXI века

29 мая в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная диагностике и терапии тревожных расстройств. Фото: ТАСС

За последние несколько лет в России начали фиксировать намного больше случаев тревожных расстройств с ярко выраженной симптоматикой. Специалисты подчеркивают, что эта тенденция не ограничивается нашей страной — тревожных расстройств становится больше во всем мире. Ситуация настолько тревожная (это не попытка скаламбурить, а трезвая оценка ситуации), что проблему нарастания тревожности уже называют эпидемией 21 века. Потому что тревожные расстройства - это удар не только по душевному равновесию человека, но и по бюджету страны, заявил на пресс-конференции терапевт, директор Благотворительного фонда помощи медикам "ВБлагодарность" Алексей Безымянный: «Только прямые расходы на терапию тревожных расстройств в системе здравоохранения составляют более 2% всего бюджета, а если говорить в масштабах страны, тревожные расстройства «стоят» нашей стране почти четверть процентного пункта от всего ВВП (0,22%). Это колоссальные прямые затраты, не говоря уже о косвенных».

Это болезнь!

Проблема еще и в том, говорят врачи, что диагностика тревожных расстройств сильно затруднена. Человек с этой проблемой часто не осознает серьезности положения, а часто вообще не понимает, что у него проблема со здоровьем. Поставить себе диагноз человек не может, а врачу во время приема часто не хватает времени углубиться в детальную диагностику состояния. Главный научный сотрудник Национального научно-практического центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко», врач-психиатр, доктор медицинских наук Олег Зайцев рассказал, что у людей с ТР меняется восприятие самих себя и окружающего мира: «Часто им кажется, что если изменятся некие внешние обстоятельства, им станет лучше. Часто они пытаются сделать «хорошо» подручными средствами: алкоголем, психотропными веществами. Но, конечно, ни алкоголь, ни смена обстановки не решает проблему, так как произошла «поломка» внутри организма – изменился ответ нервной системы на внешние стимулы, постоянные раздражители». Главное в этом случае — осознать, что у тебя есть проблема, а точнее заболевание, которое надо лечить, уверен Олег Зайцев. И здесь очень важным звеном является экспертный источник информации о том, как можно распознать и диагностировать у себя или у близкого тревожного расстройства, а также понять какие шаги ты должен сделать для того, чтобы избавиться от ТР.

Кто у нас тревожится?

Президент международного общества «Стресс под контролем», невролог, ведущий научный сотрудник НИО неврологии ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук Елена Акарачкова привела наиболее типичные примеры тревожных расстройств у людей: «Например, девушка, которая должна быть лучшей во всем: на работе, дома, с детьми. И наступает момент, когда она понимает, что уже просто «не вывозит». Знакомо, правда? Еще один частотный случай — это человек с нарушением пищевого поведения: бесконечные диеты и похудения перемежаются последующими «срывами» и новым набором массы тела, и так по кругу. Нарушение сна при тревожных расстройствах – тоже яркий пример пускового механизма развития серьёзных последствий для здоровья. Конфликтные ситуации дома, стрессогенная работа – всё это неотъемлемые части большой проблемы под названием тревога (патологическая тревога) и, как следствие, тревожное расстройство».

Эксперты уверены: если люди будут знать о наличии проблемы и как правильно действовать в этой ситуации, то тревожных расстройств и их серьезных негативных последствий можно успешно избегать. Фото: Татьяна Балашова

Как тревога и стресс «убивают» организм

«В случае острого стресса на первой стадии — стадии тревоги — мозг запускает различные реакции организма, чтобы преодолеть разные воздействия. По-другому начинают работать сердечно-сосудистая система, дыхание, ЖКТ, кожа, зрение и так далее. Все это необходимо для адаптации к условиям стресса. При достижении адаптации наступает состояние стабильности. А после него приходит период истощения. И в это время очень важно восстановиться. При хроническом стрессе тревога становится постоянной, периода адаптации и восстановления не наступает, каждое новое воздействие стрессогенного фактора приводит к усилению тревоги. Организм постоянно работает «под нагрузками», и это может привести к тяжелым соматическим последствиям. Чаще всего у пациента усугубляется течение хронических заболеваний, таких как сахарный диабет и артериальная гипертензия. Вот почему так важно, чтобы человек мог определить у себя тревогу на первоначальном этапе», - рассказала на пресс-конференции Елена Акарачкова.

Тревога и лекарства

Если пациент приходит с жалобой на тревожное состояние к врачу (это идеальный вариант), то специалист, как правило, назначает медикаментозную терапию. Одним из препаратов первой линии является, к примеру, Афобазол, созданный российскими учеными-фармакологами в результате многолетнего поиска средства от тревоги, которое обладало бы действием транквилизаторов, но было бы лишено присущих им побочных эффектов.

Назначение врачом лекарств позволяет успокоить человека и делает его восприимчивым к другим рекомендациям, более сложным, чем просто прием таблетки. «И по мере снижения уровня тревоги на фоне приема препарата очень важно, чтобы пациент начал использовать другие, немедикаментозные варианты терапии и последующей профилактики тревожных состояний», - подчеркнула Елена Акарачкова.

Но, повторимся, своевременный поход к врачу — это идеальное, но не столь частое развитие событий. Во многих случаях люди, вместо посещения специалиста, начинают заниматься самолечением, и, конечно, ошибаются в вопросе «назначений». «Пациент прежде всего выбирает седативные средства, которые лишь на время приглушают симптомы тревоги, но не решают проблему. Но любая терапия, особенно приём лекарств, должна быть рациональной и, по возможности, направлена на устранение причины, а не на приглушение симптомов. На самом деле, для решения проблемы ТР необходимо «чинить» работу нервной системы, восстанавливать правильную, физиологическую работу нервных клеток. А для этого необходимы препараты группы анксиолитиков. Доступные, проверенные, безопасные препараты первой линии терапии тревоги», - уверена Главный внештатный специалист клинический фармаколог, Заместитель директора центра клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлёва.

Надежный источник

Но ключевой элемент в решении проблемы тревожных расстройств — это просвещение. Помощь человеку в понимании ситуации, в которой он оказался. Недавно в России появился ресурс «Территория без тревоги» (территория-без-тревоги.рф), на страницах которого каждый может найти решение внутренних проблем, а также помочь себе и близким диагностировать тревогу и научиться бороться с этим состоянием. На портале размещена проверенная, профессиональная информация о тревоге, изложенная понятным для любого человека языком. Диагностические тесты позволяют быстро понять, есть ли проблемы у тебя, и учат распознавать тревогу у своих близких. К примеру, автор этих строк за несколько минут узнал, что депрессии у него нет, а с точки зрения тревоги состояние, что называется, пограничное. Нужно учиться расслабляться и отпускать ситуацию. Ну а для тех, у кого уже наступило тревожное расстройство, есть школы пациентов, в которых читают лекции ведущие врачи. Кроме того, сайт дает возможность каждому задать индивидуальный вопрос врачу и даже есть возможность получить телемедицинскую консультацию. Эксперты уверены: если люди будут знать о наличии проблемы, уметь заподозрить их у себя и близких, а также иметь возможность получить проверенную информацию о том, как правильно действовать в этой ситуации, то тревожных расстройств и их серьезных негативных последствий можно успешно избегать.