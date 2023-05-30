Американцы готовят боевиков для терактов в Сирии: В чем заключается план США

Обстановка в Сирии и вокруг нее в последнее время, казалось бы, нормализуется. Фото: REUTERS

Обстановка в Сирии и вокруг нее в последнее время, казалось бы, нормализуется. Убедительным признаком этого стало возвращение Дамаска в Лигу арабских государств, о чем было объявлено в начале мая. Однако снятие напряженности в этом регионе, разумеется, никак не входит в планы США. Более того, по данным российских спецслужб, подрывная активность американцев в Сирии повышается.

США с помощью подручных боевиков готовят теракты в Сирии в местах массового скопления людей и против госучреждений, сообщило пресс-бюро Службой внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина, который особо отметил, что диверсионно-террористические акции готовятся не только на сирийской территории, но и в регионах России.

Исламских экстремистов, которых США называет «умеренной оппозицией», готовят на американской военной базе «Эт-Танф» у границ Сирии с Иорданией и Ираком. Десятки боевиков ИГИЛ*, американцы освобождают из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии.

«В тренировочные лагеря грузовиками завозится стрелковое оружие, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы», - говорится в сообщении СВР. В числе приоритетных мишеней – места массового скопления людей, магазины и госучреждения.

Как стало известно «КП» из надежных источников, США намерены, в частности, дестабилизировать ситуацию в южносирийских провинциях Дераа, Кунейтра и Сувейда. Представители спецслужб США договорились с полевыми командирами действующих там отрядов ИГИЛ* о включении в их состав разрозненных формирований группировки «Хуррас Ад-Дин*», понесших значительные потери в боестолкновениях с боевиками «Джабхат Ан-Нусры*» в Идлибской зоне деэскалации.

Кроме того, запланирована передислокация сводных подразделений террористических структур на запад страны, где к ним присоединятся боевики группировки «Лива Сури*». В рядах этой организации – направленные с базы «Эт-Танф» эмиссары, занятые созданием подполья террористов. Его участники ведут наблюдение за объектами вооруженных сил САР и проиранских сил, формируют из сторонников оппозиции диверсионную сеть.

По планам американцев, члены незаконных вооруженных формирований должны спровоцировать массовые беспорядки путем проведения серии резонансных терактов. Так что к нынешнему обострению ситуации в Косово и других регионах Европы скоро может прибавиться «неожиданный» всплеск насилия в Сирии - все по законам «управляемого хаоса», при помощи которого США пытаются продолжать подчинять себе мир.

* - запрещённые в России террористические организации