Благотворительность этих людей стала известна только после их смерти: пять удивительных историй о тайных меценатах

Шредер родился в бедной семье, поэтому мечты о колледже и высшем образовании так и остались несбыточными. Фото: www.youtube.com

СТИПЕНДИЯ ОТ ПЛОТНИКА

В небольшом ресторане где-то на просторах штата Айова было не протолкнуться. 33 незнакомца вместе со своими мужьями, женами и детьми уселись за столы, которые были выставлены вокруг потрепанной сумки для обеденного перекуса. Собравшихся врачей и учителей на первый взгляд ничего не связывало. Кроме одного - плотника Дейла Шрёдера, который однажды решил исполнять чужие мечты.

Шредер родился в бедной семье, поэтому мечты о колледже и высшем образовании так и остались несбыточными. Не создав семьи, Дейл всю свою жизнь он посвятил плотницкому делу. 67 лет он работал в одной и той же компании. Жил скромно и бедно, говорили, что у него всего две пары джинсов - на работу и службу в церкви, да старый грузовичок. Незадолго до смерти Шредер заглянул в офис к своему приятелю адвокату Стиву Нильсену с неожиданной просьбой: найти детей, которые мечтают учиться в колледже, но при этом не имеют финансовой возможности. Юрист был удивлен: откуда у застенчивого и тихого «синего воротничка» деньги, чтобы помогать детям, поэтому спросил, какой суммой Дейл располагает.

- Ну, миллиона три есть, - пожал плечами Шредер.

В 2005 году Дейл Шредер умер. К тому моменту адвокат реализовывал его заветную мечту: помогал выпускникам из неблагополучных семей учиться. Учеба каждого обходилась примерно в 80 тысяч долларов, оплату требовали перед началом первого семестра.

- Главным условием Дейла было то, что студенты должны потом помочь кому-то другому, - говорит Нильсен.

К 2019 году счастливчиков, которые получили «стипендию Шредера», насчитывалось 33 человека. Все они выбрали профессии, которые связаны с помощью людям.

Роберт Морин Фото: www.youtube.com

ПРЕДАННЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ

У Роберта Морина были свои причуды: на завтрак пил колу, курил трубку, 50 лет проработал в университетской библиотеке, из них в течение 18 лет был каталогизатором в видеоотделе, где за это время отсмотрел более 22 тысяч фильмов - в среднем по три в день.

Тогда же Морин прочитал в хронологическом порядке все книги, изданные в США с 1930 по 1938 года, за исключением только учебников, детских и кулинарных книг. Роберт отличался фантастической бережливостью, мало тратил на еду и одежду.

Когда он умер в 2015 году, выяснилось, что он накопил внушительную сумму - 4 млн долларов. Все деньги он завещал своей альма-матер, где и работал, Университету Нью-Гемпшира. 100 тысяч были переведены библиотеке, которой он был предан всю жизнь. В память о Морине возле нее установили скамейку с именной табличкой. 2,5 млн были направлены на расширение школьного центра студенческой карьеры.

Жаркие споры в университете разгорелись из-за решения ректората потратить миллион... на видеотабло на стадионе. Многие студенты обвинили руководство вуза, что этим они опошлили память бережливого Морина, а также выделили в 10 раз больше спортивному отделу, чем библиотеке.

Альберт Лекси Фото: www.youtube.com

«ХОРОШО БЫТЬ ГЕРОЕМ»

Более 30 лет Альберт Лекси работал чистильщиком обуви в детской больнице. Каждый вторник и четверг он вставал рано утром, брал ящик с шутками и кремами, который соорудил в 15 лет, и с тремя пересадками добирался до клиники. За чистку одной пары обуви он получал всего пять долларов, но иногда еще и чаевые 1-2 бакса. В год Лекси зарабатывал около 10 тысяч долларов.

Семейная жизнь у Альберта не сложилась, он жил один и весьма скромно, откладывая все заработанные деньги. Всегда приветливый, улыбчивый, он никогда не унывал и этим заряжал окружающих.

В 2013 году Лекси неожиданно пожертвовал в фонд Free Care Fund серьезную сумму - 202 тысячи долларов - на помощь больным детям, чьи родители не могут оплатить лечение.

«Он прекрасный пример того, как небольшие добрые дела могут повлиять на миллионы людей», - сказал президент детской больницы.

Ричард Лерой Уолтерс Фото: wikimedia.org

БЕЗДОМНЫЙ МИЛЛИОНЕР

Ричард Лерой Уолтерс был выдающимся инженером, работавшим над созданием реактивных двигателей. В молодости отслужил в морской пехоте, всю жизнь с толком делал инвестиции. Но выйдя на пенсию, он внезапно отказался от всех благ и даже жизни в собственном доме. Уолтерс стал жить на улице, при этом удивляя прохожих своей опрятностью и аккуратностью.

Мужчина был замкнут и немногословен, но медсестра Рита Белль смогла найти к нему подход и даже уговаривала периодически ночевать в приюте для престарелых. Никто не знал, что на банковском счету Уолтерса хранится около 4 млн долларов и он регулярно звонит из бильярдных своему брокеру, делая распоряжения по инвестициям.

Под конец жизни Уолтерс серьезно страдал диабетом, повышенным давлением, проблемами с сердцем, перенес два инсульта. Когда в 2007 году он умер, его душеприказчиком стала Рита Белль. В своем завещании Ричард распорядился перевести нескольким благотворительным организациям по 400 тысяч долларов, в том числе Миссии милосердия и Национальному общественному радио, на волне которого Уолтерс регулярно слушал финансовые сводки.

Джордж Майкл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛАНТРОП

Тайным филантропом оказался известный британский певец Джордж Майкл. После его смерти многие люди стали делиться своими историями, когда музыкант помог им в трудную минуту. Например, одной британке, мечтавшей об ЭКО, но не имеющей необходимой суммы, он тайно перевел 15 тысяч фунтов сразу после того, как она в эфире ток-шоу пожаловалась на свою проблему.

Начиная с 1996 года, Джордж Майкл перечислял весь доход от песни Jesus To A Child на благотворительность и эти деньги помогли спасти сотни тысяч больных детей. А вот доход от композиции Last Christmas шли в фонд, борющийся с голодом в Эфиопии. Неоднократно музыкант помогал в качестве волонтера в приютах для бездомных. Переводил значительные суммы в фонды борьбы со СПИД и ВИЧ, а также онкологическими заболеваниями.

Джордж также был анонимным спонсором фонда Lake Fight Fund, занимающегося спасением озер от загрязнений.