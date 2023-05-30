Дмитрий Песков: Павел Гусев, действительно, журналистская Легенда

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 30 мая, журналист «Комсомольской правды» в президентском пуле познакомил официального представителя Кремля с такой информацией…

…- Дмитрий Сергеевич, сегодня исполнилось ровно 40 лет, как Павел Гусев был назначен главным редактором «Московского комсомольца». Беспрецедентный факт, в истории России, по-моему, такого человека не было в наших СМИ и нет. Почему «Комсомольская правда» про Гусева вдруг вспоминает? (В этот день в «КП» - интервью с ним) Потому что Гусев - общий, он, кроме всего прочего, много десятилетий возглавляет Союз журналистов столицы. Как в Кремле и лично - пресс-секретарь главы государства - оценивают нашу журналистскую Легенду?

- Ну, мы абсолютно согласимся с вашей формулировкой, - сказал Песков. - Это, действительно, журналистская Легенда.

Павел Гусев - один из самых авторитетных российских журналистов, который на протяжении уже многих десятилетий руководит одной из любимых газет нашей страны.

Он использует и свой талант, и свой опыт - жизненный и профессиональный, и свой авторитет - не только для развития своей редакции. Но и, действительно, - вкладывает душу в целом в целях развития журналистики России.

И это очень дорогого стоит.

Мы от всей души поздравляем Павла Гусева с этой датой.

- Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста.