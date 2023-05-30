Шойгу сообщил, что в террористической атаке на Москву приняли участие восемь дронов

Министр рассказал, что только в этом месяце ВСУ потеряли 16 тысяч солдат и предупредил, что военная поддержка Украины «лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции»

Сергей Шойгу рассказал о нападении на Москву во вступительном слове к селекторному совещанию о ходе специальной военной операции: «Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены: в Москве три беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, а еще пять – сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

Министр отметил, что используя натовское вооружение, киевские власти продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан.

«Наши Вооруженные Силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков: 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70-ти украинских диверсантов, автомобильная и бронетанковая техника. Остатки националистов были отброшены на территорию Украины, где по ним наносилось огневое поражение».

Уничтожение наемников киевского режима идет по всей линии соприкосновения. Потери вооруженных формирований Украины поражают.

«Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16-ти тысяч военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более четырехсот танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов», - перечислил Сергей Шойгу.

Министр также продолжил список потерь ВСУ вооружений и боеприпасов, в котором оказались ракеты и снаряды НАТО: 196 реактивных снарядов «Хаймарс», 16 ракет «Харм» и 29 крылатых ракет большой дальности «Сторм Шэдоу».

«Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям. Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары», - предупредил министр.

Глава военного ведомства отметил, что только за последние дни нашей группировкой были уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс «Пэтриот» в Киеве, и выразил сожаление о том, что военная поддержка Украины «лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сергей Шойгу поблагодарил воинов за самоотверженные и решительные действия. Он сообщил, что по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 155-я бригада морской пехоты награждена орденом Жукова. Почетные наименования «гвардейские» присвоены 291-й артиллерийской бригаде, 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку и 50-му самоходному артиллерийскому полку.

«Хочу особо отметить военных медиков, которые, зачастую рискуя жизнью, спасают наших военнослужащих, оказывают помощь мирным жителям. Более 75% специалистов медицинской службы получили боевой опыт в зоне специальной военной операции», - отметил Шойгу.

Также по словам министр Указом Президента России Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского награжден орденом Александра Невского. И напомнил, что ранее орденом Александра Невского была награждена Военно-медицинская академия имени Кирова.