Холод помогает сжигать жир: ученые открыли новый способ похудения

Ученые открыли эффект для похудения от криотерапии Фото: Shutterstock

Небольшое исследование итальянских ученых с участием 29 человек показало, что воздействие экстремально низких температур на все тело, криотерапия, приносит пользу в качестве дополнительного способа борьбы с ожирением.

В прессе не раз появлялись сообщения о том, что и кинозвезды, и спортсмены, время от времени любят постоять пару минут при минус 110 по Цельсию в криокамере, мол, это снимает мышечную боль и дает небывалый заряд бодрости. Говорят, что Дэниел Крейг спасался так после съемок на износ в фильмах про Джеймса Бонда, по отдельным сообщениям, к криотерапии прибегает и звезда футбола Криштиану Роналду.

Оказывается, такая практика помогает и тем, кто борется с ожирением. 29 человек проходили комплексную программу по избавлению от лишнего веса, которая включала в себя диету, комплексы физических упражнений и программу психологической терапии. Дальше людей в программе разделили на две группы: одна провела две минуты в криокамере с отрицательной температурой минус 110 градусов по Цельсию, а другая - столько же времени в криокамере с отрицательной температурой 51 градус по Цельсию. Участники заходили в криокамеры по 10 раз в течение двух недель.

После такого холодового воздействия общий уровень холестерина снизился на 20% у участников, которые заходили в более холодную криокамеру, и всего на 9% у тех, кто заходил в камеру потеплее. Уровень глюкозы в крови снизился на 10% у участников, которые ходили в камеры с температурой ниже 110 градусов (по сравнению с 3% в контрольной группе), а окружность талии уменьшилась на 6% (по сравнению с 1% в контрольной группе).

Криотерапия, скорее всего, не сжигает жир напрямую, но может поддерживать механизмы в организме, которые косвенно способствуют сбрасыванию жира, отмечают исследователи. Особенно неожиданными для ученых стали показатели в виде пониженного содержания жиров и глюкозы в крови, правда, чтобы понять, работает ли это на больших группах людей, нужны дополнительные исследования.

КАК РАБОТАЕТ КРИОТЕРАПИЯ?

Замедление кровотока ограничивает количество иммунных клеток, которые доходят до мышц, что может предотвращать возникновение болевых ощущений и укорять процесс восстановления.

Некоторые исследования подтверждают, что криотерапия может снижать боль, например, у людей с ревматоидным артритом, и способствовать заживлению после травм, полученных в результате чрезмерной физической нагрузки, однако есть и другие результаты, которые показывают, что люди не испытывают никаких изменений состава тела после 10 сеансов холодового воздействия.

Крупные обзоры научных исследований о применении криотерапии в медицине показывают, что воздействие экстремального холода в определенном смысле имитирует физические упражнения, поскольку влияет на экспрессию миокинов (белки, вырабатываются в ответ на сокращение мышц), как во время тренировки. Это открывает возможности для лечения метаболических заболеваний, таких как ожирение и диабет 2 типа.

С биохимической точки зрения криотерапия всего тела не всегда вызывает заметные изменения сразу после воздействия, но окончательный результат (с точки зрения снижения боли, болезненности, стресса и восстановления после тренировки) очень часто улучшается после нескольких сеансов.

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