Диагноз, которого не существует: какие болезни на самом деле могут скрываться за "вегетососудистой дистонией"

Кроме заболеваний, букет симптомов вегето-сосудистой дистонии может быть вызван временным сбоем в организме из-за элементарного несоблюдения режима дня и питания Фото: Shutterstock

«Меня прямо трясет от злости, когда вижу диагноз ВСД», - признается эксперт по доказательной медицине, врач-терапевт московской городской клинической больницы имени С.И Спасокукоцкого Олег Абакумов. Когда доктор вносит в вашу медкарту вердикт «вегето-сосудистая дистония», он фактически расписывается в своей медицинской несостоятельности, подчеркивает Абакумов. Потому что такого диагноза в реальности не существует! Его просто нет в Международной классификации болезней (МКБ). На практике же врачи районных поликлиник ставят ВСД буквально поголовно. Вспомните: хоть раз такую «болезнь» диагностировали если не вам лично, то кому-нибудь из членов семьи наверняка.

Вот набор самых распространенных симптомов, при которых пациент обычно слышит «все ясно, у вас вегето-сосудистая дистония»:

- слабость, быстрая утомляемость;

- потливость, чувство жара или, наоборот, озноб;

- головные боли, головокружения;

- усиленное сердцебиение;

- скачки давления;

- нарушение памяти, концентрации внимания;

- онемение рук, ног;

- поверхностный сон с частыми просыпаниями посреди ночи.

Как правило, пациентов с таким букетом отправляют к неврологу. А тот заявляет: «у меня самого такое же и ничего – на работу хожу, вас лечу», описывает Олег Абакумов. Несчастным ВСДшникам предлагают попить какие-нибудь препараты-пустышки, «улучшающие работу нервной системы». И в целом смириться: да, отсутствие энергии, скачущее давление и нестабильный сон твои заклятые друзья на всю жизнь.

«Стоп! Это неправильно!», - возмущается доктор Абакумов. На самом деле нужно сдать определенные анализы, пройти обследования (большинство входит в перечень бесплатных по ОМС!) и докопаться до причины: что именно вызывает тот самый букет симптомов, легкомысленно именуемый «ВСД». В помощь всем страдающим врач назвал семь самых распространенных нарушений здоровья, которые чаще всего скрываются за вегето-сосудистой дистонией.

1. Гипотиреоз. Это нарушение деятельности щитовидной железы, при котором вырабатывается недостаточное количество гормонов щитовидки.

К какому врачу обратиться: эндокринолог.

Какие обследования потребуются: анализы на гормоны (их несколько видов, необходимые определяет доктор после осмотра и в зависимости от симптомов); УЗИ щитовидной железы.

2. Анемия. Это пониженный уровень гемоглобина в крови.

Наиболее частые причины - низкий уровень железа и(или) витамина В12, поясняет Олег Абакумов.

Как рассказал «КП» врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин, в России по экспертным оценкам дефицит железа в той или иной степени испытывает до 50% населения.

К какому врачу обратиться: терапевт, эндокринолог.

Какие обследования потребуются: анализ крови на гемоглобин. Однако важно иметь в виду, что этот анализ далеко не всегда позволяет выявить нехватку железа, предупреждает доктор Калинкин. Для достоверных данных требуется также определение уровня ферритина и другие лабораторные исследования. Их перечень определяет врач-эндокринолог.

3. Повышенный уровень пролактина (у женщин).

Пролактин это гормон, который вырабатывает гипофиз в мозге, поясняет Олег Абакумов. Он нужен для нормальных менструаций и лактации. Повышенная выработка гормона ведет к серьезным сбоям в организме. В свою очередь, причиной избытка пролактина нередко является аденома гипофиза (доброкачественная опухоль, которая часто поддается консервативному лечению, то есть без операции).

К какому врачу обратиться: терапевт, гинеколог, эндокринолог.

Какие обследования потребуются: анализ крови для определения уровня пролактина, МРТ гипофиза с контрастом.

4. Пониженный уровень тестостерона (у мужчин).

Как рассказала «КП» врач-эндокринолог Лариса Бавыкина, начиная с 26 — 30 лет уровень тестостерона у мужчин снижается с каждым годом в среднем на 1%. Однако этого вполне хватает, чтобы мужчина поддерживал репродуктивную функцию до конца жизни. Если же гормон падает слишком сильно, начинаются ощутимые проблемы со здоровьем.

К какому врачу обратиться: уролог, уролог-андролог.

Какие обследования потребуются: анализ крови на тестостерон. Затем врач назначает необходимые обследования по медпоказаниям после осмотра и опроса пациента.

5. Сердечная недостаточность и другие сердечно-сосудистые заболевания

Быстрая утомляемость и другие симптомы, которые часто списывают на вегето-сосудистую дистонию, наиболее характерны для хронической сердечной недостаточности (ХСН), отмечают врачи.

К какому врачу обратиться: кардиолог.

Какие обследования потребуются: анализ крови, ЭКГ, УЗИ сердца, а также другие обследования по медпоказаниям (коронарография, МРТ сердца и магистральных сосудов, нагрузочные тесты).

6. Тревожное расстройство

Для такого состояния часто характерны многие симптомы, приписываемые ВСД. Из-за нарушения работы мозга организм, что называется, идет вразнос и выдает самые разные реакции - от головных болей до расстройства желудка.

К какому врачу обратиться: психиатр.

Какие обследования потребуются: врач ставит диагноз на основании осмотра и опроса пациента.

7. Депрессия

Еще один вид психического расстройства, которое может вызывать самые разнообразные симптомы, включая и набор признаков вегето-сосудистой дистонии.

К какому врачу обратиться: психиатр.

Какие обследования потребуются: врач ставит диагноз на основании осмотра и опроса пациента.

В ТЕМУ

Попробуйте нормализовать образ жизни

Кроме заболеваний, букет симптомов ВСД может быть вызван временным сбоем в организме из-за элементарного несоблюдения режима дня и питания на фоне злоупотребления вредными привычками, рассказал в одном из интервью «КП» врач-невролог Виктор Косс. Такой вариант чаще встречается у людей старшего возраста или тех, чей организм сильно ослаблен стрессами, хроническими заболеваниями и т. п.

Поэтому первым делом желательно попробовать нормализовать свой образ жизни. А именно: спать не менее 7 часов в сутки, больше двигаться (ходить пешком не менее 40 минут в день), есть больше овощей, фруктов и свести к минимуму сладости и фастфуд.

«Если вы перешли на такой образ жизни и при этом через месяц-полтора симптомы ВСД не исчезают, то нужно начинать обследоваться, перебирая с врачом возможные причины нарушений в организме», - отметил Виктор Косс.