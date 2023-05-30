Самым популярным «курортом» станет диван: как россияне собираются отдохнуть летом

Самым популярным «курортом», как и в прошлые годы, станет …диван
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За пару дней до начала календарного лета ВЦИОМ поделился результат свежего опроса об отпускных планах россиян. На вопросы социологов отвечали 1600 человек старше 18 лет из городов и сел разных регионов России, и эта выборка точно отражает настроения наших соотечественников.
Самым популярным «курортом», как и в прошлые годы, станет …диван. Конкуренцию ему составят грядки. А вовсе не Сочи или Анталья с Батуми.
- Чуть больше половины россиян проведут летние отпуск дома по разным причинам, а 29% россиян отправятся на дачу - кто-то отдохнуть, а кто-то посадить картошку и пособирать колорадских жуков, - рассказал Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ.
Что интересно: отпуск летом планирует взять лишь треть россиян (33%). Остальные будут либо трудиться, а отдыхать только в выходные. Либо и так не работают - на пенсии или в декрете, например. Либо для отдыха им не нужен отпуск, поскольку работают удалённо и могут совмещать то и другое. И таких универсалов, кстати, все больше - сейчас 7%, а в 2022 году был 1%. А ещё у 5% счастливчиков отпуск будет длиться больше месяца.
Лучшим отдыхом участники опроса назвали поездки на природу и ничегонеделание (см. «Цифры»). Кирилл Родин обращает внимание на тренд этого сезона - автомобильный туризм оказался в пятёрке самых востребованных вариантов летнего досуга:
- Такой формат путешествий выбирает все больше россиян, формируется целая тусовка караванеров и кэмперов. Это возможность сравнительно недорого реализовать самые разнообразные туристические планы, сделать поездку с семьей более доступной.
ЦИФРЫ
Где россияне планируют отдохнуть летом 2023
Дома 51%
На даче 29%
В другом городе или селе России 15%
На Черноморском побережье Краснодарского края 10%
В Крыму 5%
За границей 4%
Сколько будет длиться летний отпуск
Отдых только в выходные, без отпуска 15%
Два недели 15%
Месяц 8%
Неделя 5%
Больше месяца 5%
Как собираются отдыхать наши соотечественники в отпуске и в летние выходные
Выехать на природу, покупаться, позагорать 53%
Ничего не делать 30%
Посмотреть интересные места и достопримечательности 18%
Посетить театры, музеи, выставки 17%
Поездить на автомобиле по разным городам 17%
Побывать на фестивалях, праздниках, концертах 8%
Совершить гастрономическое путешествие 7%
Заняться шопингом 7%
Отправиться в паломническую поездку 5%
По данным ВЦИОМ.