Самым популярным «курортом» станет диван: как россияне собираются отдохнуть летом

Самым популярным «курортом», как и в прошлые годы, станет …диван Фото: Shutterstock

За пару дней до начала календарного лета ВЦИОМ поделился результат свежего опроса об отпускных планах россиян. На вопросы социологов отвечали 1600 человек старше 18 лет из городов и сел разных регионов России, и эта выборка точно отражает настроения наших соотечественников.

Самым популярным «курортом», как и в прошлые годы, станет …диван. Конкуренцию ему составят грядки. А вовсе не Сочи или Анталья с Батуми.

- Чуть больше половины россиян проведут летние отпуск дома по разным причинам, а 29% россиян отправятся на дачу - кто-то отдохнуть, а кто-то посадить картошку и пособирать колорадских жуков, - рассказал Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ.

Что интересно: отпуск летом планирует взять лишь треть россиян (33%). Остальные будут либо трудиться, а отдыхать только в выходные. Либо и так не работают - на пенсии или в декрете, например. Либо для отдыха им не нужен отпуск, поскольку работают удалённо и могут совмещать то и другое. И таких универсалов, кстати, все больше - сейчас 7%, а в 2022 году был 1%. А ещё у 5% счастливчиков отпуск будет длиться больше месяца.

Лучшим отдыхом участники опроса назвали поездки на природу и ничегонеделание (см. «Цифры»). Кирилл Родин обращает внимание на тренд этого сезона - автомобильный туризм оказался в пятёрке самых востребованных вариантов летнего досуга:

- Такой формат путешествий выбирает все больше россиян, формируется целая тусовка караванеров и кэмперов. Это возможность сравнительно недорого реализовать самые разнообразные туристические планы, сделать поездку с семьей более доступной.

ЦИФРЫ

Где россияне планируют отдохнуть летом 2023

Дома 51%

На даче 29%

В другом городе или селе России 15%

На Черноморском побережье Краснодарского края 10%

В Крыму 5%

За границей 4%

Сколько будет длиться летний отпуск

Отдых только в выходные, без отпуска 15%

Два недели 15%

Месяц 8%

Неделя 5%

Больше месяца 5%

Как собираются отдыхать наши соотечественники в отпуске и в летние выходные

Выехать на природу, покупаться, позагорать 53%

Ничего не делать 30%

Посмотреть интересные места и достопримечательности 18%

Посетить театры, музеи, выставки 17%

Поездить на автомобиле по разным городам 17%

Побывать на фестивалях, праздниках, концертах 8%

Совершить гастрономическое путешествие 7%

Заняться шопингом 7%

Отправиться в паломническую поездку 5%

По данным ВЦИОМ.