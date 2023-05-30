В ПМЭФ-2023 примет участие делегация Алжира

Советник президента России Антона Кобякова и посол Алжира Смаил Бенамара договорились об участии дружественной России страны в Петербургском международной экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, участники встречи обсудили расширение сотрудничества в образовании, культуре и торгово-экономической сфере, а также развитие совместных инфраструктурных проектов.

Напомним, Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

«Алжирская Народная Демократическая Республика – наш надежный и проверенный партнер, - отметил Антон Кобяков. - Уверен, что предстоящее участие делегации Алжира в ПМЭФ позволит еще больше укрепить российско-алжирское сотрудничество во всех отраслях».

«Для нас важно, что российская сторона также придает большое значение участию нашей делегации в Форуме и готовы работать над дальнейшим развитием отношений России и Алжира. Мы со своей стороны приложим все усилия для акселерации взаимовыгодных проектов», – подчеркнул Смаил Бенамара.

Добавим, что 25 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что список иностранных гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пока дорабатывается.

При этом в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на ПМЭФ приедет премьер-министр Кубы Мануэль Марреро. Кроме того, Петербург в дни проведения форума планировал посетить посол Уругвая в России Даниэль Кастильос. По словам дипломата, уругвайская сторона считает ПМЭФ платформой для общения и продвижения, и ранее она уже принимала участие в его работе.