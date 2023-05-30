Турнир по конному поло прошел под эгидой ПМЭФ-2023

Фото предоставлено фондом Росконгресс

В Московском Поло Клубе состоялось открытие юбилейного 20-го сезона по конному поло. Турнир Spring Classic впервые был включен в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Команды «Лукойл» и «Московский Поло Клуб» встретились в Целеево на поле размером с 8 футбольных полей в единственном в России поло-клубе с полноценной инфраструктурой. В упорной борьбе «Лукойл», усиленный аргентинским игроком Игнасио Алберди, был сильнее - 5:4. В составе их соперников также были легионеры - Хусейни Алаудин и Гижермо Диел. Турнир был организован при участии спортивной платформы Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Spring Classic прошел в формате светского пикника. Зрители, наблюдавшие за игрой вдоль кромки поля, также были вовлечены в действие и приняли участие в традиционных прогнозах на итог матча, лучшего игрока и лучшую поло-пони.

В рамках Спортивных игр ПМЭФ пройдет еще одно мероприятие, которое объединит зрелищные соревнования и любовь к лошадям. Традиционный Кубок Росконгресса по конному спорту состоится 17 июня в Санкт-Петербурге в новом формате – Jump & Drive. Первую часть дистанции участники пройдут на лошадях, после чего пересядут на автомобили.

Оператор спортивно-зрелищной программы — спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт».