Все назначенные объекты поражены
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Минобороны России заявляет о нанесении в течение суток групповых ударов с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.
«Все назначенные объекты поражены», - заявил официальный представитель Минорны России Игорь Конашенков.
Отметим, что ранее ряд украинских СМИ сообщали о мощных взрывах и подземных толчках в районе размещения объектов Главного управления разведки ВСУ в Киеве.
Конашенков также сообщил о потерях ВСУ за сутки на всей линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 85 украинских военнослужащих, на Донецком до 145, на Южно-Донецком и Запорожском 140, на Херсонском до 30.
Кроме 440 наемников киевского режима наши воины ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
Силами оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерией за прошедшие сутки поражены 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах.
Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что в течение суток сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и восемь украинских беспилотников.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
429 - самолетов.
235 - вертолетов.
4379 - беспилотных летательных аппаратов.
424 - зенитных ракетных комплекса.
9328 - танков и других боевых бронированных машин.
1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
4941 - орудие полевой артиллерии и минометов.
10544 - единицы специальной военной автомобильной техники.