Певица Слава сбежала из больницы: «У меня не ковид и не воспаление легких! Очень сильный бронхит»

Певица Слава отказалась от госпитализации Фото: Борис КУДРЯВОВ

43-летняя певица Слава 30 мая вернулась в свой загородный дом из московской клиники, куда была госпитализирована накануне. 29 мая артистку отвезли в московскую клинику, так как несколько дней ее мучал кашель и поднялась температура. В сети появилась информация, что у звезды воспаление легких.

Однако сразу же после госпитализации артистки ее представитель сообщил kp.ru, что диагноз «воспаление легких» никто не подтверждал – как раз-таки, чтобы его исключить Слава и поехала в больницу: «Госпитализирована «с подозрением на воспаление легких». Проходит обследование».

Анализы и диагностика исключили данный диагноз. И Слава приехала домой, откуда записала видеособщение не только для поклонников, но и для коллег и знакомых, которые беспокоятся, но у артистки не было сил и возможности всем ответить. Слава сообщила: «Со мной все хорошо. Но мокрая как мышь! Главное, что я не заразная, у меня нет ковида, нет воспаления легких. Просто очень сильный бронхит. Сбежала из больнички, чтобы быть рядом с семьей: все в одно время заболели - и дочь Тошка, и Толя, и тетя Лена. Я поскриплю, похриплю, дома полежу, таблеточки попью и все у меня будет класс. Берегите свое здоровье!»

Так как у Славы накануне была не только высокая температура, но и начался кашель – она переживала, что может быть опять ковид. Она им болела уже дважды! Слава сама рассказывала нам о неприятных последствиях заболевания: «Первый раз переболела ковидом после первого локдауна: две недели лежала с температурой. Второй раз перенесла практически бессимптомно. Но ковид не прошел бесследно. Бывали моменты, когда память «отшибает». Поэтому на гастроли возила распечатанные на листочках тексты песен - заглядываю в недавно написанные. Зрители на концертах не обижаются – они понимают и разделяют мою самоиронию. Но шутки шутками, а я начала заниматься здоровьем, чтобы ликвидировать последствия ковида». Тогда Слава успешно восстановилась. И сейчас обещает, что быстро справится и вернется на работу. Артистка уже сама ухаживает за приболевшими членами семьи.