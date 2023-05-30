Риск огненных вихрей, белые медведи в бассейне и очереди за кондиционерами: регионы России накрыла аномальная жара

Белый мишка из зоопарка Челябинска прячется от жары в бассейне. Фото Егор Голубкин

До лета остается пара дней, туристы уже штурмуют морское побережье в России. Вот только погода в Крыму и на Кубани отдыхающих не радует. В Адыгее ливень затопил 700 домов, градом побило крыши и растения. Уплывает и Крым: дожди парализуют дороги на побережье и в Симферополе, ливневые потоки устремляются с гор. Да и курортного тепла нет: температура достигает 20-23 градусов. Да где же жара?! На волнующий всех продрогших туристов вопрос есть ответ. Жара - на Урале и в Сибири.

Поливаем дороги и плодим мемы

Самый жаркий регион России в конце мая, как выяснила «Комсомольская правда», это Тюменская область. Во многих городах региона температура на последней неделе доходит до 35 градусов и выше. Климатическая норма превышена на 3-5 градуса, а еще последний месяц весны стал самым засушливым за 87 лет наблюдений. И вот результат: одна из крупнейших рек региона Тура опять серьезно обмелела. Рыба на берег пока не выбрасывается, а вот села могут остаться без воды - станции водозабора во многих из них расположены на достаточно высокой отметке, и если уровень реки упадет ниже нее - жди катастрофы.

В Тюмени открыли пляжный сезон

В самой Тюмени жару тоже переносят довольно плохо. В больницах в очередь выстраиваются пострадавшие от тепловых ударов, больше стало и пациентов с сердечными болезнями. А на улицах региональной столицы работают поливальные машины: в самую жару они охлаждают асфальт, чтобы смыть пыль и грязь и не дать дорожному покрытию деформироваться.

Тюменцы шутят над жарой

А еще из-за такой аномальной жары в регионе много лесных пожаров - их причиной становятся брошенные окурки, пал травы и поджоги. Но тюменцы не унывают и над погодой шутят: в сети появилось много мемов, в которых олигархами становятся владельцы сервисов по установке кондиционеров

Ждем огненных вихрей

Еще одна жаркая столица мая России - это Екатеринбург. Рекорд здесь был поставлен 29 мая - среднесуточная температура в 25,7 градусов (это среднее значение за день и ночь) превысила норму на 10,5 градусов. Максимум в Екатеринбурге достиг 32,3 градусов, а жарче всего было в Тавде - 33,6 градусов. Как говорят синоптики, причина аномальной жары - блокирующий антициклон, который пришел с запада. И предупреждают - еще хуже может быть, если на жаркую погоду придет похолодание - а это очень вероятный прогноз.

Загорают люди прямо в городе Фото: Вадим АРХИПОВ

- Когда на жаркую погоду приходит похолодание, всегда это сопровождается бурной конвекцией и в некоторых случаях грозы могут сопровождаться возникновением таких малоразмерных, но разрушительных интенсивных вихрей, - говорит метеоролог Леонид Старков. - Более того, там, где погода сохраняется жаркая и сухая, могут возникать пыльные вихри. Они и возникали, и неоднократно фиксировались в этом сезоне и в Курганской области, и в Челябинской области.

Возникнуть могут и огневые вихри - это происходит, когда столб холодного воздуха перемещается над пожарами.

В Екатеринбурге в фонтанах тоже поплавать любят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но пока такие страхи для уральцев не актуальны - им бы в первую очередь определиться, где спрятаться от жары. Дети, например, такое место уже нашли, они активно плещутся в городских фонтанах. А взрослые оккупировали пляжи с шезлонгами и уже пробуют плавать в воде. В основном - на сапах и байдарках, плескаться просто так все же еще некомфортно.

В Челябинске дети купаются в фонтанах, но вот работают не все из них Фото: Вадим АРХИПОВ

Мишка плещется в бассейне

Жара по прогнозам синоптиков идет и в Челябинск. Уже с 31 мая здесь начнется резкое потепление, а в первые дни лета температура достигнет даже 36 градусов! Жителям рекомендуют быть осторожнее и не спешить на улицу в разгар теплого времени суток. А еще - в ожидании жары здесь закрыли движение по нескольким федеральным трассам для грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы. Эксперты отмечают, что это связано с опасениями, что большие машины могут заглохнуть от перегрева на дороге. А еще опасения могут быть связаны с возможным повреждением асфальта.

Кажется, мишка прохладу одобряет. Фото Егор Голубкин

А вот белые мишки в местном зоопарке к жаре готовы - они с удовольствием плещутся в бассейне и не слишком торопятся вылезать из него на прогревшийся уже до 26 градусов воздух.

В пятерке самых жарких еще два региона. Это Оренбург - сюда теплый воздух поступает из казахских степей и приносит до 32 градусов жары. В начале июня в регионе начнутся сюрпризы. В Оренбуржье придет каспийский циклон, который перетасует погодную колоду карт. На востоке будет еще жарче, а на западе пройдут ливни и усилится ветер. Температуру обещают до 34-35 градусов. Жители областной столицы стонут от жары: в степном городе даже спрятаться негде, остается одно - не выходить на улицу и обзавестись кондиционером. Впрочем, это тоже затруднительно: цена на их установку уже выросли почти в два раза. Но даже если деньги есть, быстро охлаждающим устройством не обзаведешься: очередь достигает 3-4 недель, раньше просто никто не приедет.

А вот дикие звери от жары спасаются по своим методам. Только посмотрите, какие купания устроил кабан-секач в лесу.

В Башкортостане, где буквально на днях обещают также до 35 градусов на солнце, пока прохладно и облачно. Но синоптики говорят: с первыми днями лета придет жара. В городе к этому готовятся и тоже обещают поливать дороги. Спрятаться же от зноя можно в городских парках.

Ну как не искупаться в такую жару? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, по прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с 31 мая на Урале, в Северной части Сибири и в Приволжье пройдет «теплая волна». То есть будет жарко повсеместно: от Волги до Урала. Но это ненадолго. Жарко будет в первую неделю лета, а вот уже с 5 июня зной почти повсеместно начнет спадать. В большинстве районов ожидаются грозы, ливни и прохлада.

А вот южным регионам синоптики наоборот обещают: подождите недельку и будет жара. Дожди закончатся примерно к 2-3 июня, а с 5 июня уже потеплеет. Так что путевки все равно можно будет брать в Сочи, а не в Сибирь.