В Москве задержана гражданка Украины Гуруля Ольга Петровна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержана гражданка Украины Гуруля Ольга Петровна, 10.01.1990 года рождения. Женщина заявила в аэропорту Домодедово, что ее прислали вывезти детей Донбасса в Германию.

Гурулей заинтересовались российские спецслужбы. Ольга согласилась все им рассказать в обмен на гражданство России и жилье.

«Волонтер Save Ukraine по имени Анастасия созвонилась со мной из Польши и попросила оформить в письменном виде опекунство на этих детей в России, после чего вывезти их в Германию. Она сказала удалить с ней переписку, когда самолет сядет в России, что по прибытию в Москву меня встретят люди и помогут все устроить», - заявила Ольга.

Есть информация, что женщине должны были по фиктивным документам передать несколько десятков чужих детей, которых ранее вывезли из Херсонской области в России. Не исключено, что их могли похитить в Геническе (Херсонская область). Сейчас это выясняют оперативники.

По некоторым данным речь идет о судьбах детях, которые стали сиротами из-за массированных обстрелов украинскими военными новых территорий России. Украинские дети стали желанным товаром в Европе. Не секрет, что на Западе уже сложился бизнес по торговле украинскими женщинами, детьми и человеческими органами. В этой торговле участвуют и различные фонды.

«Фонд Save Ukraine занимается организованным киднеппингом международного уровня и выполняет роль очередного информационного тарана против России. Они похищают детей у родителей, а на Западе заявляют, что спасли их от российских солдат. На теме «депортации украинских детей» они зарабатываю славу и гранты», - комментируют в предохранительных органах.

Отметим, что фонд действует из-за границы дистанционно по методичке Службы безопасности Украины. Его сотрудники просто вербуют волонтеров, которым обещают платить деньги за выполнение различных поручений. Одним из таких волонтеров и стала Гуруля.

Отметим, что ранее в Запорожской области говорили об украинских волонтерах, которые отнимали детей. Неизвестные, которых сопровождали вооруженные украинцы переодетые в российскую военную форму, забирали детей у бабушек и дедушек и увозили в неизвестном направлении в автобусах. Говорили, что забирают детей в пионерский лагерь...

На украинском сайте Save Ukraine утверждается, что с 24 февраля сотрудники этого фонда похитили и вывезли таким образом на Украину, а затем в Европу в общей сложности больше 200 чужих детей.