Коллективный CNN идет на нас в атаку. Но Москва выстоит и на этот раз

Пиар атака БПЛА будет сопровождаться вбросами и разгонами всякой дезы по соцсетям и чатам. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сейчас все украинские паблики наперебой рассказывают об ударах по столице "клятого москалького ворога".

Влияет ли эта всерьёз на ход конфликта? Вообще нет. Я писал уже как-то, довольно неприятные слова, но готов их повторить. Даже если прилетит сразу 150 БПЛА это не окажет влияния ни на ход конфликта, ни на жизнь города, ни на его системы транспорта, водоснабжения. Уже просто потому что долетит едва ли треть. Ну и поверьте, в Багдаде, который месяц бомбили ВВС США (а там были не БПЛА) не было ни хаоса, ни проблем с энергетикой и всем остальным. Современный город это сплошные дублирующие системы.

Но да, пиар акция у противника получилась. Правда, лишь для внутреннего пользования и для коллективного CNN. Там уже все западные медиа, построившись "свиньей" идут в атаку и пишут про хаос и панику в Москве. Вот так. Мы правда не в курсе этого. Где паника? Что-то не заметили.

Стоит понимать, что пиар атака БПЛА сейчас в принципе будет сопровождаться вбросами и разгонами всякой дезы по соцсетям и чатам. Со ссылкой на брата жены друга будут писать, что на самом-то деле ещё 10 БПЛА попали, а власть скрывает. Ну и прочее.

Понятно, враг у нас такой, что не успокоится. При первой же возможности подготовит новую пакость. Ну что же, будем готовы.

А Москва, за всю свою историю, чего только не видела. Даже врагов в Кремле, и налеты, и врага в считаных километрах от города. И ничего. Все пережила. Всех победила. Всех врагов прожевала и выплюнула. И сейчас город нормально работает, что повредили - все быстро восстановим. И московские добровольцы и мобилизованные, наши на фронте. И московские строители восстанавливают Донбасс. И москвичи посылки на фронт шлют, и сети плетут, и носилки шьют, и коптеры сами собирают. Так что пугать москвичей дело бестолковое и бессмысленное. Неприятно, да. Но что же теперь. Такие времена.

Москва, как вся страна. Сражается. И так всегда будет, пока есть такая задача.

И мы победим. Нам вариантов не оставили.

PS

Ещё бы найти и наказать тех, кто снимал работу ПВО в Москве и области. Чего хотели, славы или помочь врагу? Тщеславные балбесы.

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