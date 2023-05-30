Бывшая помощница Байдена хочет стать гражданкой России

Бывшая помощница действующего президента США Джо Байдена Тара Рид Фото: Кадр видео

Бывшая помощница действующего президента США Джо Байдена Тара Рид сообщила, что хотела бы стать гражданкой Российской Федерации. С соответствующей просьбой она намерена обратиться к президенту Владимиру Путину в самое ближайшее время.

Рид – известная в США писательница, публицист и общественный деятель уже находится в Москве.

- Я надеюсь, что буду жить в безопасности здесь. Я очень благодарна мои друзьям здесь – в Москве, в России – принявшим меня с распростертыми объятьями… Я хотела бы подать заявление о получении гражданства России и просить российского президента Владимира Путина предоставить мне это гражданство. – сказала он в ходе пресс-конференции, прошедшей в штаб-квартире медиагруппы Russia Today.

Рид, пережившая в молодости домашнее насилие, стала известна в США как борец за права женщин, переживших аналогичные трагедии. В начале 1990-х она проходила практику в канцелярии Байдена, когда тот был сенатором. Спустя несколько лет Рид сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Байдена, но жалоба не только не осталась без ответа, но и повлекла за собой уголовное преследование Тары. Затем, когда стало известно о том, что Байден намерен стать президентом США, Рид вновь выступила с обвинениям в адрес на тот момент кандидата на пост главы государства, после чего угрозы стала получать не только она сама, но и члены ее семьи.