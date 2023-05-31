Анекдоты: Нам включили горячую воду, и наконец-то можно самую большую кастрюлю использовать для супа

Стоит наркоман возле перехода, курит.

К нему подошел мужичок и спрашивает:

- Браток, не подскажешь, как мне найти площадь Ленина?

Наркоман подумал и сказал:

- Это тебе надо длину Ленина умножить на ширину Ленина.

* * *

- Ты деньги в валюте держишь или в рублях?

- В еде, блин! Получил зарплату, купил еды на месяц - и все!

* * *

Из ретроанекдотов.

Петька - Чапаеву:

- Василий Иванович! Американцы на Луне высадились!

- Ишь, куда мы их загнали!

* * *

- Ваше резюме впечатляет, и при личном общении вы произвели огромное впечатление на директора.

- Это еще что, видели бы вы меня трезвым!

* * *

Если вечером вы обнаружили, что муж по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка, не принимайте это близко к сердцу: все равно утром его вести назад.

* * *

Тут уж как кому повезет. Иному достаточно просто приделать к полену нос, чтобы войти в сокровищницу мировой литературы.

* * *

Сказала мужу, что хочу быть его лучшим другом. После чего он открыл банку пива и стал рассказывать мне, как его достала семейная жизнь.

* * *

- Алло! Можно ли к телефону Рабиновича?

- Он на даче.

- На какой? У него же нет дачи!

- Он на даче показаний. У прокурора.

* * *

- Сколько стоит рентгеновский снимок?

- Вам обыкновенный?

- Нет, блин, с обезьянкой на плече и чтобы сзади морской пейзаж с пальмами!

* * *

- Когда я держу пакет мусора в руке, всегда вспоминаю, как мы гуляли с тобой, держась за ручки…

* * *

- Скажите, какой процент отечественного производства в вашем новом автомобиле?

- Где-то 66%.

- Здорово! А какие конкретно узлы и детали?

- Наценка.

* * *

Настя упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, у нее есть второй!

* * *

- Моня, когда тебя нету дома, соседи про тебя такое говорят!..

- Ой, когда меня нету дома, таки пусть они меня даже бьют.

* * *

Смотришь на 80-летнего Мика Джаггера, летающего и скачущего по сцене, и думаешь: гад, вот из-за таких и повышают повсюду пенсионный возраст!

* * *

На собеседовании:

- Расскажите немного о себе.

- Пожалуй, не буду. Мне все-таки нужна эта работа.