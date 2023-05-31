Анекдоты: Нам включили горячую воду, и наконец-то можно самую большую кастрюлю использовать для супа

Стоит наркоман возле перехода, курит.
К нему подошел мужичок и спрашивает:
- Браток, не подскажешь, как мне найти площадь Ленина?
Наркоман подумал и сказал:
- Это тебе надо длину Ленина умножить на ширину Ленина.
* * *
- Ты деньги в валюте держишь или в рублях?
- В еде, блин! Получил зарплату, купил еды на месяц - и все!
* * *
Из ретроанекдотов.
Петька - Чапаеву:
- Василий Иванович! Американцы на Луне высадились!
- Ишь, куда мы их загнали!
* * *
- Ваше резюме впечатляет, и при личном общении вы произвели огромное впечатление на директора.
- Это еще что, видели бы вы меня трезвым!
* * *
Если вечером вы обнаружили, что муж по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка, не принимайте это близко к сердцу: все равно утром его вести назад.
* * *
Тут уж как кому повезет. Иному достаточно просто приделать к полену нос, чтобы войти в сокровищницу мировой литературы.
* * *
Сказала мужу, что хочу быть его лучшим другом. После чего он открыл банку пива и стал рассказывать мне, как его достала семейная жизнь.
* * *
- Алло! Можно ли к телефону Рабиновича?
- Он на даче.
- На какой? У него же нет дачи!
- Он на даче показаний. У прокурора.
* * *
- Сколько стоит рентгеновский снимок?
- Вам обыкновенный?
- Нет, блин, с обезьянкой на плече и чтобы сзади морской пейзаж с пальмами!
* * *
- Когда я держу пакет мусора в руке, всегда вспоминаю, как мы гуляли с тобой, держась за ручки…
* * *
- Скажите, какой процент отечественного производства в вашем новом автомобиле?
- Где-то 66%.
- Здорово! А какие конкретно узлы и детали?
- Наценка.
* * *
Настя упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, у нее есть второй!
* * *
- Моня, когда тебя нету дома, соседи про тебя такое говорят!..
- Ой, когда меня нету дома, таки пусть они меня даже бьют.
* * *
Смотришь на 80-летнего Мика Джаггера, летающего и скачущего по сцене, и думаешь: гад, вот из-за таких и повышают повсюду пенсионный возраст!
* * *
На собеседовании:
- Расскажите немного о себе.
- Пожалуй, не буду. Мне все-таки нужна эта работа.