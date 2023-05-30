«Перья страуса и стразы»: Бывшая невеста Киркорова потратила на свадебные платья 2 миллиона

Диджей Катя Гусева вовсю готовится к свадьбе Фото: Личный архив

Диджей Катя Гусева вовсю готовится к свадьбе – правда, не с Филиппом Киркоровым, с которым ей в свое время приписывали жаркий роман. Уже в самое ближайшее время девушка зарегистрирует отношения с адвокатом Михаилом Сазановым. Торжество планируют провести с размахом.

Свадебные платья для Кати и смокинг для жениха шьет представитель комитета индустрии моды, звездный дизайнер Аника Керимова, в чьих нарядах уже выходили замуж супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян, певица Азиза и писательница Лена Ленина.

Дизайнер Аника Керимова Фото: Личный архив

- Изначально Катя должна была отшиваться у другого дизайнера, - рассказывает KP.RU Аника. – Но случился форс-мажор. И Катя, с которой мы давно дружим, обратилась ко мне. Я отказать не могла.

- Мы шьем для Кати три свадебных наряда: один другого лучше, - продолжает Аника. - Волнуются все: и я, и Катя, и ее жених. Обычно свадебные наряды начинают шить за несколько месяцев до торжества. Но в случае с Катей все приходится делать в ускоренном темпе. Потому что торжество намечено со дня на день. Нам не привыкать: свадебное платье для Азизы мы отшили буквально за четыре дня.

- Все наряды для Кати – эксклюзивные, ручная работа, индивидуальный пошив, - делится Керимова. – Мы вместе с Катей разрабатывали каждый образ, вносили коррективы.Одно платье можно назвать настоящим произведением искусства. Это будет наряд из шелка с длинным шлейфом, усыпанном камнями Сваровски. Над ним работают сразу четыре мои мастерицы. Они сейчас фактически ночуют на работе. Я им говорю: «Девочки, надо потерпеть. Катя должна быть настоящей королевой на своей свадьбе». Они к Кате очень хорошо относятся, работают с полной отдачей».

По приблизительным подсчетам, за наряды подруга Киркорова отдаст около двух миллионов рублей.

- На нарядах Катя не экономит: попросила использовать только самые качественные материалы, - говорит Керимова. – Будут и камни Сваровски, и перья страуса... Она находится в прекрасной форме. Моя задача было подчеркнуть ее красоту.Вчера Катя была на примерке: все наряды сели идеально. Теперь можно точно сказать, что Катя будет самой красивой невестой. Она этого заслуживает.

Напомним: более пяти лет Филипп Киркоров появлялся на звездных дорожках с блондинкой Катей Гусевой. Поклонники артиста были убеждены: Филипп наконец готов жениться.

В прошлом году Киркоров и Гусева провели отпуск в майамском особняке артиста. И даже опубликовали видео, как впускаются под руку под звуки марша Мендельсона по лестнице. Казалось бы, торжество не за горами. Однако в интервью в шоу «Алёна, блин» Гусева рассказала, почему не стала женой Киркорова.

«Я выложила пост с парнем, а Филипп приревновал меня», – комментирует Гусева отношения с Филиппом.

Однако на грядущей свадьбе диджея Киркоров будет почетным гостем. Артистам удалось сохранить дружеские отношения.