Никита Ефремов в новом сериале сыграет персонажа, отец которого загремел в тюрьму

Фото: START

Конечно, этого стоило ожидать. Жуткую двойную трагедию на Смоленской площади с участием Михаила Ефремова (актер убил и чужого человека, и собственную жизнь) берут в оборот сценаристы и продюсеры. Чуть неожиданно, что происходит это, пока еще артист отбывает срок. И со времени страшного ДТП не прошло и трех лет. Впрочем...деньги не пахнут.

Именно поэтому Никита Ефремов, который никак не комментировал аварию отца и максимально отстранился от него в то злополучное лето (ловил вибрации на Алтае), снимается в сериале, который очень и очень напоминает ситуацию из собственной жизни.

Фото: START

Потомок большой артистической династии в Нижегородской области и Москве принимает участие в съемках проекта «Крутая перемена» (другое название «Бывший учитель»). Никита играет разорившегося столичного коммерсанта, который после череды неудач становится учителем в вечерней школе при колонии, где сидит его отец.

Фото: START

Кажется, что слегка сюрреалистичный сюжет всеми силами пытались вырулить (ловите еще один намек!) на дорогу, по которой катился Ефремов-старший.

— Это история о поиске себя, о счастье, о прощении, — поясняет Никита Ефремов. — О том, как быть людьми и не забывать об этом, поддавшись ритму большого города или больших достижений. Я бы сказал, это история о взрослении через возвращение к своим истокам. Эта роль заинтересовала меня и с личной точки зрения. Часто желания людей не совпадают с тем, что им нужно по-настоящему. И важно заглянуть в себя, понять, какова истинная природа этих желаний, откуда они идут.

При чем тут вообще вечерняя школа? Это «Крутая перемена» или «Большая перемена»? Казус в том, что Ефремовский герой по имени Андрей видит спасение только в продаже фамильного дома. И разрешение на сделку может дать только отец (Игорь Черневич), сидящий в тюрьме. В эту самую тюрьму креативный Андрей и устраивается — педагогом для зеков.

Фото: START

Воплощает ленту на экраны Карен Оганесян («Налет», «Мамы», «Игра на выживание»), собственно, бывший учитель.

Фото: START

— По первому образованию я учитель армянского языка и литературы, — признался режиссер. — Этот проект — мой внутренний долг отдать честь профессии Учителя с большой буквы. Это светлая, вдохновляющая, трогательная история, которая сегодня очень нужна зрителю. Андрею необходимо найти общий язык не только c подростками, но и с заключенными, которые давно закончили школу и не хотят снова учиться. В сериале будет 8 серий, каждая из них озаглавлена в честь известных литературных произведений школьной программы: “Герой нашего времени”, “Горе от ума” и другие. Через эти произведения наш герой не только заинтересует учеников литературой, но и сам раскроется, как личность и педагог.

Фото: START

Помимо Ефремова-младшего в сериале сыграют Ольга Медынич, Сергей Степин, Евгения Дмитриева, Александр Голубков и другие. Посмотреть проект можно будет на платформе START.