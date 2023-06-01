Новые законы в России с 1 июня 2023 года: изменения в детских пособиях, запрет на продажу вейпов и ужесточения с ипотекой

Единое детское пособие по новой системе выплачивается 3-го числа каждого месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДЕНЕЖКА НА МАЛЫША

С июня по всей стране они будут начисляться на банковские карты строго в определенные дни - 3, 5 и 8-го числа каждого месяца в зависимости от вида выплаты. Собственно, переход на такой график уже начался, в июне на него переводится последнее из пособий, которое пока начислялось по-старому, - выплата из средств маткапитала на детей до трех лет. Она будет приходить 5-го числа за предыдущий месяц (то есть в июне за май).

Раньше деньги поступали в 20-х числах.

Тем, кто все еще путается, напомним:

единое детское пособие по новой системе выплачивается 3-го числа каждого месяца;

пособие по уходу за ребенком до полутора лет - 8-го числа.

ВЕЙПЫ - ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ

С 1 июня запрещено продавать «электронки» в нестационарных торговых точках - на ярмарках, выставках и т. п. А также через интернет-магазины. Единственное место, где подобные устройства продавать по-прежнему разрешено, - стационарные магазины. Но и там запрещена их выкладка на витрине и вообще открытая демонстрация. То есть покупатель сам должен попросить показать товар.

НЕ ХОЧЕШЬ СДАВАТЬ БИОМЕТРИЮ - НЕ НАДО

Не все россияне в восторге от того, что для идентификации человека теперь можно использовать его биометрические данные - изображение лица и запись голоса. И что эти данные у нас теперь используются не только для доступа к услугам какого-то конкретного банка, но и передаются в Единую биометрическую систему.

С 1 июня начинают действовать изменения в закон о биометрических данных. Они как раз и определяют алгоритм, как запретить такие данные каким-то образом собирать и куда-то передавать. Все просто: надо прийти в МФЦ и написать заявление.

При этом никакие структуры вам отказать в услугах не вправе.

ОПЯТЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ «НОВОГО ОБРАЗЦА»

С 1 июня возобновляется прием заявлений на загранпаспорта «нового поколения», с электронным носителем информации. Это те, которые выдаются на десять лет (в отличие от старых, которые без биометрии и выдаются на пять лет).

С начала февраля заявления на паспорта «нового образца» не принимали из-за нехватки чипов у Гознака. Слишком выросло число желающих получить именно биометрический документ. Но теперь, судя по всему, дело наладилось.

В ЕВРОПУ НА АВТО УЖЕ НЕ ТО

Не очень хорошая новость для тех, кто все еще надеется попасть в Европу на машине. Страховки «зеленая карта» (международный полис автострахования), выданные в России, с 1 июня больше не будут действовать на территории ЕС, Швейцарии и Великобритании. Полис надо покупать при пересечении границы.

Соответственно, с той же даты «зеленые карты» тех же стран перестанут действовать в России.

А ЧТО ТАМ ЗА УЖЕСТОЧЕНИЯ С ИПОТЕКОЙ?

Ряд изданий уже успели напугать граждан, мечтающих о новом жилье, что с 1 июня размер первоначального взноса по ипотеке будет не менее 20%, а с января - вообще не менее 30%. Сейчас по основным льготным ипотечным программам первоначальный взнос - от 15%.

С 1 июня действительно вступают в силу новые требования Центробанка по ипотеке. Но там не все так сурово.

На самом деле для банков начнут действовать более жесткие требования к расчету показателя долговой нагрузки заемщиков и применения надбавок к коэффициентам риска (имеется в виду риск того, что клиент кредит не вернет). Для покрытия этих возможных рисков банк должен иметь особую «заначку». Общий смысл в том, что требования к этой «заначке» ужесточаются, если банк после 1 июня выдаст ипотеку с первоначальным взносом меньше 20% клиенту, уже и так закредитованному по уши (долговая нагрузка выше 60%). Но это не запрет в принципе выдавать кредиты с первоначальным взносом ниже 20%.