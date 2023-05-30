Мать актера-предателя Смольянинова*: Сын мне не помогает, живу на 20 тысяч. А его жене для ипотеки стоит найти работу

Дарья одна воспитывает детей от Смольянинова. Старшему сыну - 7 лет, младшему - 4 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жизнь звезды фильма «9 рота» Артура Смольянинова* разделилась на до и после. После скандального интервью, в котором уехавший за границу актер заявил, что мог бы принять участие в конфликте на стороне Украины, в России его не ждут. Сначала артиста признали иноагентом, а затем внесли в список террористов и экстремистов. Смольянинова больше не приглашают в кино и театры, и доход актера резко упал. Это ударило не только по нему, но и по всей его семье.

«Неплатежеспособных просьба не беспокоить»

На днях бывшая жена Смольянинова Дарья Мельникова, в одиночку воспитывающая двоих детей артиста, сделала громкое заявление. Актриса из сериала «Папины дочки» объявила в соцсетях, что ищет... обеспеченного мужчину.

«Ищу партнера для совместной... выплаты ипотеки. Неплатежеспособных просьба не беспокоить», - то ли в шутку, то ли всерьез сообщила Дарья.

Чуть позже она вновь иронично пожаловалась на жизнь: «Думала, что к 30 годам буду носить украшения от Tiffany, а в итоге ношу пластилиновое кольцо» (видимо, украшение сделал кто-то из детей. - Ред.).

Понять Дарью можно. После шквала критики, обрушившейся на ее мужа, под прицел попала и она сама. Артистку не взяли в продолжение сериала «Папины дочки», который сейчас снимают. Хотя сама Дарья хотела туда попасть. Мол, это было бы «приятной ностальгией». Но продюсеры приняли решение отказаться от ее участия, о чем и уведомили агентов актрисы. Правда, недавно Дарья опубликовала в соцсетях фото со съемок сериала. Приняла ли она в нем участие или просто пришла на площадку, пока неизвестно. Тем не менее о новых проектах артистки ничего не слышно.

Похоже, черный период в жизни затронул всю семью актрисы. Дарья родом из Омска, ее мать - Мельникова Наталья Николаевна. «КП» в поисках информации о ней наткнулась на сайте судебных приставов на женщину с теми же ФИО и датой рождения.

Оказалось, Наталья Мельникова признана банкротом, ее имущество продавали на аукционах. А сама женщина еще должна выплатить более 9 млн рублей. К слову, на судебных заседаниях о банкротстве упоминалось и имя Дарьи. Но на ней долгов сейчас нет.

Машины продали из-за безденежья?

Помогает ли Дарья матери, неизвестно. Также непонятно, содержит ли своих детей Смольянинов после побега из России. Мать артиста недавно выступила с заявлением по поводу положения финансовых дел своего сына.

- У него нет счетов. И собственности нет никакой, кроме моей машины. Недвижимости никогда не было! - сообщила Мария Смольянинова.

Сейчас актер предположительно живет в Риге. Недавно он объявил, что поедет в США на гастроли с музыкально-поэтическим спектаклем по Бродскому. Но билеты на его выступление продаются туго, поэтому организаторам даже пришлось сделать скидку.

Артур Смольянинов развелся с женой два года назад. Фото: Владимир АСТАПКОВИЧ/РИА Новости

«КП» решила узнать у Марии Смольяниновой, как теперь актер живет за границей и помогает ли он своей семье.

- Да, я написала комментарий, что у моего сына нет своей собственности! - сказала мать актера «КП». - Но зачем он вам сдался?

- Его бывшая жена сообщила, что ищет мужчину для оплаты ипотеки. Он ей помогает?

- Я не в курсе, помогает он ей или нет. Мне - нет!

- Говорят, у него сейчас нет денег, это правда?

- Правда это или неправда... Кому-то хочется порадоваться, что у него нет денег, а кому-то хочется позавидовать, что есть. Он уехал, и все уже.

- Но у него жена и дети тут.

- Пока да.

- Все переживают, что у Дарьи нет денег на детей.

- Надо, чтобы у жены работа была. Тогда будут деньги. Если ей не дают работать, что я могу сделать...

- Может, у него нет денег, поэтому он не может помочь?

- Мне он никогда ни на что не жалуется.

- Просто у него работы же сейчас нет.

- Сегодня нет, завтра есть.

- А к вам Дарья не обращалась за помощью?

- Какая от меня помощь? Я пенсионер, получаю 20 тысяч в месяц.

- От ваших родственников.

- Еще есть мама. Ей 85 лет. Кто еще может нам помочь? У него нет недвижимости. И никогда не было, он все деньги тратил на благотворительность. Помогал огромному количеству людей...

- Накоплений у него не осталось?

- Не было у него никогда накоплений.

- Сейчас он ищет работу?

- У него гастроли кончатся, и будет искать работу. Разберется без нас.

От дальнейших комментариев мать Смольянинова отказалась. К слову, на сайте судебных приставов у нее тоже висит долг еще с прошлого года - 6 тысяч рублей.

Правду ли сказала Мария Смольянинова о недвижимости и машинах сына, сказать сложно. Но на январь 2022 года его бывшая супруга была страхователем автомобиля Mercedes-Benz GLK-Klasse, владельцем которого значился как раз Смольянинов.

У самого артиста на сайте приставов висят два штрафа по 500 рублей. К слову, в 2021 году он был страхователем Mazda CX-5, цель ее использования была указана как «личная». Возможно, эти машины пришлось продать.

*Признан иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Украине тоже не ждут

Ранее мать артиста заявила «КП», что после того скандального интервью Смольянинов уже «вынес для себя урок». И опровергла его слова о том, что он готов сражаться на стороне Украины. Впрочем, актеру его резкое заявление не помогло. Незалежная не хочет видеть его у себя. Смольянинов давно числится в базе «Миротворец» за то, что посещал Крым и снимался там в кино. Украинцы обвиняют его в «незаконной коммерческой деятельности» на территории полуострова. Также они остались недовольны тем, что он участвовал в съемках двух, как они считают, «пропагандистских» фильмов: «Калашников» и «Крым».

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