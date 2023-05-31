Эпоха романтизма: лучшие фото конкурса London Photography Awards - 2023

«Рыбаки на заре».

London Photography Awards насчитывает всего пять лет от роду, но уже считается одним из самых престижных в мире. И, пожалуй, самым демократичным. Нет разницы - сколько тебе лет (однако необходимо все-таки быть старше 18), где ты живешь и где ты поймал свой сюжет (словно зимородок - рыбку). Главное, твоя фоторабота должна поражать, восхищать и запоминаться. Собственно, снимки природы, присланные на конкурс, с этим справляются лучше всего.

Природная фотография - всего лишь одна из многочисленных номинаций, но пользуется традиционной популярностью благодаря особенно прекрасным сюжетам.

В этом году номинация по красоте побила все рекорды. Невозможно забыть, например, медведя с бабочкой на носу или охоту зимородка: они поражают умением фотографа вовремя остановить прекрасное мгновение.

Или умиротворенные китайские рыбаки, или рассердившийся чилийский вулкан - напоминают картины художников классической школы.

Эти снимки были выбраны из 3800 работ, присланных из 55 стран.

«Рыбаки на заре»

(Скотт Келби, США).

Мужчины из китайского округа Гуйлинь традиционно занимаются рыбной ловлей. Однако способ - самый нетрадиционный в мире. Ведь уже более тысячи лет они дрессируют бакланов, чтобы те приносили им добычу: птицы ныряют в воду, хватают рыбу и возвращаются в лодку. Лучше всего у бакланов «клюет» на утренней зорьке. Все как у людей.

«Овцы у Луговой вершины»

(Эрик фон Шультесс, Швейцария).

«Овцы у Луговой вершины». Фото: Eric von SCHULTHESS/ © London Photography Awards

На это фото попали оба символа популярного швейцарского курорта Церматт - валлийские черноносые овцы и пирамидальная гора Маттерхорн (Луговая вершина - с нем.).

«Королевский рыболов»

(Хисао Осоно, Япония).

«Королевский рыболов».

Недаром зимородок в прямом переводе с английского звучит как «королевский рыболов». На огромной скорости войти в реку, схватить рыбку и вылететь из-под воды - это что-то за гранью понимания. Как и искусство японского фотографа, который многие часы дежурил под водой и сделал тысячи снимков, прежде чем вышел этот - гениальный!

«Изгиб кита красивый...»

(Петер Восс, Германия).

«Изгиб кита красивый...». Фото: Peter VOSS/© London Photography Awards

Самый большой морской обитатель машет колоссальным хвостом у побережья Гренландии. По краям хвоста видны старые травмы - следы зубов косаток, единственного врага китов (не считая человека).

«Эффект бабочки»

(Кристи Голдштейн, США).

«Эффект бабочки». Фото: Christie GOLDSTAIN/© London Photography Awards

Мастерски пойманный момент мирного сосуществования таких разных представителей природы - суперсильного брутального медведя и суперхрупкой изящной бабочки... Если у них получилось ужиться, может, и у нас есть шанс?

«Вулкан Вильяррика сердится»

(Франсиско Негрони, Чили).

«Вулкан Вильяррика сердится». Фото: Francisco NEGRONI/ © London Photography Awards

Вильяррика - самый опасный вулкан в Чили и один из наиболее активных в Латинской Америке. Фото сделано утром, когда вулкан проснулся и на облаках видно не только отображение солнца, но и отблески лавы.