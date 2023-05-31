Эпоха романтизма: лучшие фото конкурса London Photography Awards - 2023

«Рыбаки на заре».
London Photography Awards насчитывает всего пять лет от роду, но уже считается одним из самых престижных в мире. И, пожалуй, самым демократичным. Нет разницы - сколько тебе лет (однако необходимо все-таки быть старше 18), где ты живешь и где ты поймал свой сюжет (словно зимородок - рыбку). Главное, твоя фоторабота должна поражать, восхищать и запоминаться. Собственно, снимки природы, присланные на конкурс, с этим справляются лучше всего.
Природная фотография - всего лишь одна из многочисленных номинаций, но пользуется традиционной популярностью благодаря особенно прекрасным сюжетам.
В этом году номинация по красоте побила все рекорды. Невозможно забыть, например, медведя с бабочкой на носу или охоту зимородка: они поражают умением фотографа вовремя остановить прекрасное мгновение.
Или умиротворенные китайские рыбаки, или рассердившийся чилийский вулкан - напоминают картины художников классической школы.
Эти снимки были выбраны из 3800 работ, присланных из 55 стран.
(Скотт Келби, США).
Мужчины из китайского округа Гуйлинь традиционно занимаются рыбной ловлей. Однако способ - самый нетрадиционный в мире. Ведь уже более тысячи лет они дрессируют бакланов, чтобы те приносили им добычу: птицы ныряют в воду, хватают рыбу и возвращаются в лодку. Лучше всего у бакланов «клюет» на утренней зорьке. Все как у людей.
(Эрик фон Шультесс, Швейцария).
«Овцы у Луговой вершины». Фото: Eric von SCHULTHESS/ © London Photography Awards
На это фото попали оба символа популярного швейцарского курорта Церматт - валлийские черноносые овцы и пирамидальная гора Маттерхорн (Луговая вершина - с нем.).
(Хисао Осоно, Япония).
«Королевский рыболов».
Недаром зимородок в прямом переводе с английского звучит как «королевский рыболов». На огромной скорости войти в реку, схватить рыбку и вылететь из-под воды - это что-то за гранью понимания. Как и искусство японского фотографа, который многие часы дежурил под водой и сделал тысячи снимков, прежде чем вышел этот - гениальный!
(Петер Восс, Германия).
«Изгиб кита красивый...». Фото: Peter VOSS/© London Photography Awards
Самый большой морской обитатель машет колоссальным хвостом у побережья Гренландии. По краям хвоста видны старые травмы - следы зубов косаток, единственного врага китов (не считая человека).
(Кристи Голдштейн, США).
«Эффект бабочки». Фото: Christie GOLDSTAIN/© London Photography Awards
Мастерски пойманный момент мирного сосуществования таких разных представителей природы - суперсильного брутального медведя и суперхрупкой изящной бабочки... Если у них получилось ужиться, может, и у нас есть шанс?
(Франсиско Негрони, Чили).
«Вулкан Вильяррика сердится». Фото: Francisco NEGRONI/ © London Photography Awards
Вильяррика - самый опасный вулкан в Чили и один из наиболее активных в Латинской Америке. Фото сделано утром, когда вулкан проснулся и на облаках видно не только отображение солнца, но и отблески лавы.