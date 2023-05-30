Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Тимченко уничтожил группу диверсантов

Рядовой Петр Бичулов и старший лейтенант Роман Тимченко Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зрите ад, над которым царствует безумие еще сильнее в исходе века. Сей ад, распрстя челюсти свои до гор Альпийских, воздвигает новый Рим, основание которого близ бездны», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Безбожие поглощает государства и государей, веру, права и нравы».

ВОССТАНОВИЛ БМП ПОД ОГНЕМ ВРАГА

Рядовой Петр Бичулов

«Действуя в составе десантно-штурмовой роты, рядовой Петр Бичулов выполнял боевую задачу по организации обороны на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских националистов. В один из дней противник предпринял попытку вернуть поселок под свой контроль и приступил к артиллерийскому обстрелу позиций российских войск, удерживающих оборону. Расположившись в боевых порядках, рядовой Петр Бичулов, умело совершая противоогневые маневры, обеспечил выход боевой машины из-под удара противника на запасные позиции, что обеспечило ведение ответного огня по наступающему врагу. В результате одного из залпов противника боевая машина рядового Бичулова получила повреждения и потеряла ход. Петр, мгновенно оценив ситуацию, понимая, что экипажу грозит смертельная опасность, рискуя собственной жизнью, выбрался из БМП и, несмотря на огонь противника, произвел ее ремонт. Починив технику, Петр вывел транспортное средство из зоны обстрела, после чего, заняв новую позицию, обеспечил поражение экипажем живой силы противника. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям рядового Петра Бичулова, экипажем боевой машины пехоты был нанесен значительный урон наступающим боевикам, что позволило сдержать их наступление и отбросить на исходные позиции».

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Старший лейтенант Роман Тимченко

«Командир самоходно-артиллерийского взвода старший лейтенант Роман Тимченко со своим подразделением выполнял задачу по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений. Находясь на огневой позиции в составе самоходно-артиллерийской батареи, Роман обнаружил группу противника, осуществлявшую обходной маневр в сторону тыловых подразделений наших войск.

Оценив обстановку, Роман доложил командованию об обнаруженном противнике. Было принято решение атаковать националистов.

В ходе завязавшегося боя взводом Роман Тимченко группа боевиков была уничтожена. Мужественные и профессиональные действия старшего лейтенанта Романа Тимченко позволили не допустить нападения противника на российские подразделения тылового обеспечения».