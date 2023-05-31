Шойгу вручил героям СВО боевые награды

Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны Фото: Министерство обороны РФ

В Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда» и знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест II степени – российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции (СВО).

«Прежде всего хотел бы поздравить наших сегодняшних награждённых, тех, кто получили высокие звания Героя Российской Федерации, другие государственные награды. Родина высоко оценила ваш ратный труд. Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашему Отечеству, служить нашей стране и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками», - сказал глава российского военного ведомства поздравляя отличившихся героев в СВО.

Старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев удостоен медали «Золотая Звезда», за оперативную эвакуацию раненых с передовых районов и с территорий подконтрольных украинским националистам, что позволило спасти жизни более 50 российским военнослужащим.

- Эта работа всей группы и моего экипажа. Это наша постоянная работа, наш труд, наш хлеб, - отметил СМИ Герой России Александр Карамышев после награждения.

Капитану Тимуру Дудкину вручена медаль «Золотая Звезда». Благодаря его отважным и решительным действиям противника удалось заманить в огневой мешок и полностью его уничтожить. В ходе наступления, подразделением капитана Дудкина, была уничтожена живая сила и техника националистов, в том числе 15 танков, 4 бронетранспортера и 5 боевых машин пехоты.

- Когда командование батальона было выведено противником из строя, принял командование батальона на себя. Лично себя героем не считаю, это заслуга личного состава батальона, приданных сил и средств, четкого и грамотного руководства, - сказал Герой России Тимур Дудкин журналистам.

Командиру танка младшему сержанту Евгению Рочеву вручен знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест II степени, за грамотные и умелые действия, которые обеспечили прорыв штурмовых групп. В ходе боя экипаж танка под командованием младшего сержанта Рочева уничтожил живую силу противника, 8 огневых точек и два кочующих миномета.

- Помогал штурмовой группе, за счет этого захватили позиции врага. Это высокая награда, станет наградой всего экипажа, - заявил герой СВО Евгений Рочев.

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