82-летний Аль Пачино скоро станет отцом в четвертый раз

Аль Пачино вскоре станет отцом Фото: EAST NEWS

Хорошие новости распространил портал TMZ: Аль Пачино вскоре станет отцом. Его подруга, 29-летняя Нур Альфалла, сейчас на восьмом месяце беременности. Оба воздерживаются от комментариев, но не заметить живота Нур на папарацционных фотографиях уже невозможно.

У Пачино есть уже трое взрослых детей: 33-летняя дочь Джули Мэри от бывшей подружки Джен Таррант и 22-летние близнецы Оливия и Антон от актрисы Беверли Д’Анджело (звезда «Крестного отца» состоял с нею в неофициальном браке с 1997 по 2003 год).

Нур Альфалла, судя по всему, предпочитает зрелых мужчин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что же касается Нур Альфалла, она происходит из богатой кувейтско-американской семьи и занимается кинобизнесом. Впервые Пачино заметили с нею в 2022 году, хотя, говорят, они потихоньку встречались с начала пандемии.

Нур Альфалла, судя по всему, предпочитает зрелых мужчин: до Пачино у нее были романы с Миком Джаггером (тот на 50 лет ее старше) и с бизнесменом Николасом Берггруэном (на 32 года старше). Ее даже заметили однажды с Клинтом Иствудом, которому сейчас 91 год. Но тут уж девушка заявила, что Клинт - просто давний друг семьи!