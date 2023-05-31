Сеул приготовился к эвакуации: первая попытка Северной Кореи запустить военный спутник напугала соседей

МВД Южной Кореи позже признало, что воздушная тревога была объявлена по ошибке Фото: REUTERS

Утро среды в Южной Корее и Японии началось непривычно напряженно. Все дело в том, что КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении, о чем рано утром было объявлено на внеплановом совещании Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В половину седьмого утра по местному времени власти Сеула объявили воздушную тревогу. В экстренном сообщении, разосланном горожанам на телефоны, они призвали подготовиться к эвакуации, в первую очередь, чтобы обезопасить детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Объявление о тревоге также звучало по всем громкоговорителям на улицах столицы.

Спустя полчаса воздушная тревога была объявлена уже на японском острове Окинава. В оповещении, которое пришло японцам на телефон и транслировалось по телевизору, спецслужбы призвали граждан укрыться в прочных зданиях или подземных помещениях. Они также предупредили воздушные и морские суда сохранять бдительность и осторожность в связи с пуском ракеты.

Однако опасения обеих стран не оправдались. МВД Южной Кореи позже признало, что воздушная тревога была объявлена по ошибке, а ракета-носитель КНДР пролетела над Желтым морем, не затронув Сеул. В свою очередь японское правительство также заявило, что ракета не будет пролетать над его островом, а тревога отменена.

Южнокорейские военные позже сообщили, что ракета-носитель исчезла с радаров. Через некоторое время они добавили, что в результате «ненормального» полета ракета действительно упала в Желтом море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо.

В конце концов, Северная Корея сама прояснила ситуацию.

«Во время полета новой ракеты-носителя типа «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Манниген-1» после отделения первой ступени не запустился двигатель второй ступени, в результате чего она потеряла движущую силу и упала в Желтое море», – объявило Центральное телеграфное агентство КНДР.

Признав запуск неудачным, Национальное агентство космического развития Северной Кореи отметило, что примет срочные меры для расследования и устранения дефектов и «как можно скорее проведет повторный запуск». Предположительными причинами сбоя стали ненадежность и нестабильность новой системы двигателя и характеристик использованного топлива.

Подобные заявления Пхеньяна еще больше обеспокоили его южных соседей, в связи с чем США, Южная Корея и Япония провели экстренные переговоры. Стороны договорились сохранять бдительность и тесное взаимодействие в укреплении региональной безопасности, включая силы сдерживания и реагирования, говорится в сообщении.

Однако специалист южнокорейского Института политических исследований Асан Ян Ук отметил, что даже если бы запуск спутника прошел успешно, то эффект от него был все равно ограничен.

«Этот спутник представляет собой аппарат длиной порядка 90 и шириной 60 сантиметров, на котором можно разместить около четырех отражающих пластин и всего две оптические камеры. Качество его изображений будет низким, поэтому и эффект от его использования в военно-разведывательных целях крайне ограничен», – объяснил Ян Ук.

Ранее Северная Корея передала в Международную морскую организацию информацию о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня. По мнению Ян Ука, Пхеньян так торопится и не хочет сильно сдвигать сроки запуска, поскольку скоро в регионе начнется сезон дождей.