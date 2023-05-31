В Донецке осужден снайпер ВСУ, убивший мужчину выстрелом в спину

Худоба полностью признал вину и раскаялся в содеянном

Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор военнослужащему вооруженных сил Украины Яну Худобе, который служил снайпером в 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

«8 марта 2022 года, вооруженный снайперской винтовкой «Зброяр Z-10» Худоба занял позицию у мариупольского детского садика. Он увидел в прицел следовавшего по улице Гонды безоружного мужчину. Тот был одет в гражданскую одежду без внешних признаков принадлежности к какой-либо из сторон вооруженного конфликта. В целях демонстрации своего превосходства и запугивания местного населения, по мотивам идеологической и политической ненависти Худоба выстрелил мужчине в спину, в результате пострадавший упал на проезжую часть», - сообщила подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Но на этом дело не закончилось: Худоба подошел к своей жертве и видя, что потерпевший жив, произвел в него еще один выстрел в живот. От ранений мужчина скончался на месте.

«Худоба полностью признал вину и раскаялся в содеянном», - отметили в суде.

Напомним, что среди сдавшихся с «Азовстали» сотрудники СК, ФСБ и ФСИН России установили 12 военных преступников. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» и «убийство, совершенное по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды».

По данным СК России среди фигурантов уголовных дел уже числятся военнослужащие ВФУ: Олег Завалецкий, Назарий Мороз, Сергей Макеев, Сергей Грицив, Юрий Кучерявенко, Андрей Петренко, Ян Худоба, Антон Чередник, Антон Байдраков, Виталий Прокопчук, Роман Косынка, а также командир 501-ой отдельной бригады морской пехоты подполковник Николай Бирюков. Часть из них уже приговорена к различным тюремным срокам.

Также установлено, что украинскими вооруженными формированиями в Мариуполе серьезно повреждено порядка 70% домов, а 20% жилого фонда не подлежит восстановлению.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На основании доказательств Следственного комитета России суд в Донецкой Народной Республике вынес приговор украинскому военнослужащему Максиму Кондрашову. Он отправлен в тюрьму на пожизненный срок. В суде сообщили, что в марте прошлого года Кондрашев совместно с сослуживцами заступил на охрану территории, прилегающей к заводу «Азовсталь», который на тот момент удерживался вооруженными формированиями Украины. На перекрестке улиц Шевченко и Греческая в Мариуполе, Кондрашев открыл огонь по автобусу с находившимися в нем мирными жителями. В результате полученных ранений 4 человека погибли.