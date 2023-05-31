Дарья Лантратова: Штабы общественной поддержки «Единой России» будут содействовать в развитии инициатив участников СВО

Оказание поддержки участникам СВО сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова обсудила на встрече с Калмыцким добровольческим отрядом на базе штаба общественной поддержки партии в Элисте.

«Буквально завтра филиал фонда «Защитники Отечества» откроется в Калмыкии. «Единая Россия» с первых дней специальной военной операции занимается поддержкой наших бойцов, оказывает помощь их семьям, – напомнила Дарья Лантратова. - С появлением фонда, безусловно, эта работа будет носить более системный характер, получит новые ресурсы и новый импульс. Безусловно, наши однопартийцы, единомышленники, волонтёры примут участие в этой работе. Добровольцы отряда сказали, что им бы очень хотелось иметь место, где можно собираться вместе, общаться, возможно, проводить какие-то культурные мероприятия. Штабы общественной поддержки «Единой России» могут стать такой точкой притяжения».

Она напомнила, что фонд «Защитники Отечества» учреждён для оказания помощи ветеранам спецоперации, участникам боёв в Донбассе, начиная с 2014 года, и семьям погибших военнослужащих.

«Ребята, защищающие нашу Родину, – настоящие Герои. Это те, кого мы лично знаем: друзья, соседи, те, с кем учились в институте или сидели за одной партой. Мы обязаны обеспечить их необходимой защитой и поддержкой, будь то программа реабилитации, медицинское сопровождение или переобучение, обеспечение работой. Руководитель фонда в Калмыкии – Очир Владимирович Халгаев – сам участник боевых действий. Его опыт и умение говорить с ребятами «на одном языке» будут очень полезны в этой непростой работе», – подчеркнула замсекретаря Генсовета партии.

Добровольцы смогли задать интересующие вопросы, обсудили возможные законодательные инициативы, меры поддержки, вопросы трудоустройства участников СВО. Возглавляет отряд Чимид Джангаев – депутат Элистинского городского собрания от «Единой России», участник предварительного голосования.

«В составе отряда – настоящие Герои, награждённые орденом Мужества, медалью «За Отвагу». Даже после выполнения своего боевого долга вы продолжаете другую важнейшую работу – занимаетесь гуманитарной помощью, поддержкой военнослужащих и их семей, координируете взаимодействие семей военнослужащих с органами исполнительной власти. Спасибо вам за всё, что вы делаете! С такими людьми не страшно за будущее», – сказала Дарья Лантратова.

Политик добавила также, что при поддержке депутата Госдумы Алексея Волоцкова участники Калмыцкого добровольческого отряда смогут отдохнуть и восстановиться в санаторно-курортном комплексе «Эльтон» в Волгоградской области.