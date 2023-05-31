Роснефть увеличивает темпы добычи нефти и газа

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Нефтяная компания огласила результаты работы в первом квартале 2023 года. ««Роснефть» продолжает уверенно сохранять лидирующие позиции среди мировых мейджоров отрасли по показателю добычи углеводородов. В первом квартале показатель вырос на 1,3% в квартальном выражении и достиг 5,6 млн б.н.э (баррелей нефтяного эквивалента).

«В первом квартале 2023 года, несмотря на ухудшение внешней среды, «Роснефть» смогла продемонстрировать рост объемов производства, причем как жидких углеводородов, так и газа», - оценил результаты главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

Отчетность «Роснефти» превзошла ожидания рынка и прогнозы отраслевых аналитиков. После публикации документа акции компании выросли почти на 3% на Московской бирже.

ГАЗА БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ

Добыча нефти в январе-марте выросла на 0,8% и составила 4,0 млн барр. в сутки. Ключевым фактором роста стал проект «Сахалин-1», среднесуточная добыча на котором выросла в 1,8 раза квартал к кварталу. В конце 2022 года «Роснефть» стала оператором проекта.

«Должен отметить, что вынужденный простой после ухода американской ExxonMobil с позиции оператора проекта негативно сказался на технических условиях разработки месторождений», - рассказал Игорь Сечин.

Газовое направление компании активно развивается, что подтверждается высокой динамикой. Среднесуточная добыча газа «Роснефть» в первом квартале увеличилась на 2,7% и достигла 1,5 млн б.н.э. в сутки.

При этом доля газа в добыче углеводородов в отчетном периоде увеличилась до 27,6%. Таким образом, "Роснефть" досрочно выполнила заложенный в стратегии «Роснефть-2030» ориентир в 25% по доле газа в общей добыче углеводородов.

«ВОСТОК ОЙЛ» ОБРАСТАЕТ МЫШЦАМИ

Компания традиционно активно работает в области бурения новых скважин. Проходка в эксплуатационном бурении в январе-марте увеличилась до 2,8 млн м, или на 2,2% квартал к кварталу. В эксплуатацию введено 700 новых скважин, причем 71% из них - горизонтальные. Доля новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта составила 45%.

На суше «Роснефть» выполнила 5,3 тыс. пог. км сейсмических работ. Завершены испытанием 8 поисково-разведочных скважин с успешностью 100%.

«Роснефть» в полном соответствии с графиком реализует работы в рамках флагманского проекта "Восток Ойл". В течение января-марта на проекте было выполнено 2,1 тыс. пог. км сейсморазведочных работ, завершено бурением 2 поисково-разведочных скважины, 5 скважин находятся на стадии испытаний.

В рамках опытно-промышленной разработки Пайяхского кластера в первом квартале пробурено около 20 тыс. м, закончено бурением 5 эксплуатационных скважин. В начале апреля «Роснефть» приступила к опытно-промышленной разработке Ичемминского месторождения. Бурение первых скважин позволит дополнительно изучить геологические свойства пласта, которые помогут определить наиболее эффективный способ разработки месторождения.

Продолжается обустройство магистрального нефтепровода «Ванкор-Пайяха - Бухта Север»: произведен монтаж более 25 тыс. свай, сварено 200 км трубы. Ведется строительство нефтяного терминала «Порт Бухта Север», где запущен бетонный завод, развернут вахтовый городок более чем на 1 000 мест, идут работы по возведению гидротехнических сооружении.

Выполняется строительство складских перевалочных объектов Енисейского бассейна, расширение береговой и причальной инфраструктуры. Обустроены производственные базы общей площадью более 100 га, отсыпано более 11 млн куб. м грунта. В зимний сезон по Северному морскому пути и зимним автомобильным дорогам на производственные базы проекта завезено более 570 тыс. т различных материалов и оборудования.

ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ РАСТЕТ

Компания является крупнейшим нефтепрерабатывающим предприятием России. Объем переработки нефти в РФ в первом квартале составил 22,6 млн т. Глубина переработки нефти увеличилась до 76%, выход светлых нефтепродуктов – до 57,1%.

Компания проводит систематическую работу по развитию отечественных технологий и импортозамещению. В отчетном периоде по результатам опытно-промышленного пробега подтверждена возможность промышленного получения зимнего и арктического дизельного топлива с использованием катализаторов изодепарафинизации и гидрофинишинга, разработанных и произведенных специалистами Ангарского завода катализаторов (входит в нефтеперерабатывающий комплекс нефтяной компании).

Внутренний рынок РФ является приоритетом поставок моторного топлива предприятия. Динамика цен на АЗС компании на внутреннем рынке сохраняется на уровне ниже темпов инфляции.

ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ РЫНКА

На финансовые показатели нефтяной компании в первом квартале влияли динамика операционных показателей и сложившаяся макроэкономическая коньюнктура в сочетании с управленческими решениями. «Роснефть» отдает приоритет платежам в рублях и национальных валютах дружественных стран в расчетах с контрагентами по экспортным поставкам.

Чистая прибыль в первом квартале увеличилась почти на 46% и составила 323 млрд рублей. Это на 37% выше показателя консенсус-прогноза аналитиков инвестиционных банков. Более того, чистая прибыль акционеров "Роснефти" превысила прогнозы всех банков, участвовавших в формировании консенсус-прогноза.

В долларовом выражении рост чистой прибыли «Роснефти» (примерно +25%) превысил аналогичные показатели ряда крупнейших нефтегазовых компаний мира, среди которых: Equinor (-37,2%) bp (-23,9%), Shell (-16,4%), Petrobras (-11%), ExxonMobil (-10,4%), Saudi Aramco (-6%), Chevron (+3,5%).

Показатель EBITDA увеличился на 25,1%, достигнув 672 млрд руб.. При этом аналитики прогнозировали EBITDA на уровне 567 млрд рублей. Таким образом показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам – ред.) группы предприятий на 18% превзошел ожидания рынка.

«Роснефть» в отчетном квартале имеет одну из самых высоких динамик роста EBITDA (в долларах - около 8%) в отрасли. По этому показателю российская компания обгоняет таких мейджоров, как bp (-33,6%), Equinor (-16,6%), TotalEnergies (-11%), Chevron (-10,9%), Shell (-10,3%), Saudi Aramco (-9%), ExxonMobil (-7,6%), Petrobras (-0,7%) и PetroChina (-0,6%).

Маржа EBITDA достигла рекордных 36,7%, что на 5 п.п. выше прогнозов.

Выручка компании достигла 1,823 трлн рублей. Показатель на 1% превысил консенсус-прогноз аналитиков инвестиционных банков.

Капитальные затраты за первый квартал составили 275 млрд рублей, сократившись на 11,3% квартал к кварталу, что в основном связанно с сезонными факторами.

КОНТРОЛЬ НАД ЗАТРАТАМИ

При этом, соотношение чистый долг/EBITDA на конец квартала составило 1,3х в долларовом выражении, что соответствует показателю на конец 2022 года. Высокий уровень финансовой устойчивости продолжает также поддерживаться существенными размером ликвидных финансовых активов на балансе компании и доступным объемом кредитных линий.

Как отметил глава компании Игорь Сечин, давление на показатели нефтяной компании в первом квартале 2023 года оказали изменения в Налоговый кодекс РФ, вступившие в силу с января, эмбарго на нефть и нефтепродукты со стороны ряда недружественных стран, а также ограничение на добычу нефти в стране, введенное с марта. «Влияние последнего фактора не так значительно в отчетном квартале, но существенно скажется на показателях следующего», - отметил он.

По его словам, «Роснефть» проводит системную работу по сокращению операционных затрат до минимального уровня, несмотря на рост тарифов естественных монополий. «Благодаря строгому контролю над затратами в первом квартале удельные операционные расходы на добычу углеводородов и на переработку нефти в РФ сократились на 5% и на 12,7%, соответственно, квартал к кварталу», - рассказал Игорь Сечин.

Как отмечается в пресс-релизе «Роснефти», в долларовом выражении операционные расходы на добычу углеводородов в первом квартале составили менее 3 долларов за б.н.э. Это соответствует цели, заложенной в стратегии компании.

«ПОДКРЕПЛЯЕТ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ»

Отраслевые аналитики позитивно оценили результаты работы компании.

«Сильные финансовые результаты "Роснефти" по итогам 1 квартала являются прямым следствием системной работы по сокращению операционных затрат до минимального уровня (что произошло несмотря на рост тарифов естественных монополий), а также роста объемов производства, в том числе за счет проекта «Сахалин-1»», - сообщил инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов. - Хочу напомнить, что удельные операционные затраты "Роснефти" являются одними из самых низких в мире. У Saudi Aramco этот показатель составляет 3 доллара за бнэ, у «Роснефти» сегодня - менее 3 долларов за бнэ (на конец 2021 года)».

Аналитики «Синара» отметили, что оптимистично смотрят на перспективы роста акций компании, а прогнозируемый в первом квартале 2023 года рост EBITDA лишь подкрепляет инвестиционную привлекательность.

Еще одним фактором инвестиционной привлекательности является то, что «Роснефть» твердо придерживается своей дивидендной политики, в соответствии с которой компания дважды в год выплачивает до 50% от своей чистой прибыли по МСФО.

Накануне во вторник совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам на годовом общем собрании принять решение о выплате финальных дивидендов по итогам 2022 года в размере 17,97 рублей на одну акцию, или суммарно 190,5 млрд рублей. Ранее «Роснефть» уже выплатила промежуточные дивиденды из прибыли за первое полугодие 2022 года - в размере 20,39 рублей за акцию, что эквивалентно 216,1 млрд рублей. Таким образом, в общей сложности за весь 2022 год акционеры «Роснефти» могут получить более 406,5 млрд рублей дивидендных выплат.

«Рекомендации совета директоров «Роснефти» являются прямым доказательством финансовой устойчивости компании, операционной эффективности ее менеджмента и очевидного фокуса на прибыль акционеров, - уточнил эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК Валерий Андрианов. - Компания в очередной раз продемонстрировала своим акционерам, что даже в условиях сильнейшего внешнего давления способна не только сохранять экономическую устойчивость и показывать высокие финансовые результаты, но и выполнять взятые на себя дивидендные обязательства. Хотел бы обратить внимание на тот факт, что с сентября 2022 года акции «Роснефти» на бирже выросли на 70%, что говорит о доверии инвесторов и их вере в бизнес-модель компании».

В дальнейшие перспективы роста котировок компании верят и на рынке. В своем новом отчете по нефтегазовой отрасли РФ аналитики Sber CIB (корпоративно-инвестиционный блок «Сбера») повысили рекомендацию по акциям нефтяной компании сразу на 49% - до 520 рублей за акцию, а также дали рекомендацию «покупать». При этом по остальным компаниям нефтегазового сектора целевые цены были повышены от 3% до 23%.

В отчете «Сбер» признает, что среди всех компаний нефтегазового сектора только «Роснефть» в 2023 году может получить высокую чистую прибыль. По прогнозам аналитиков банка, чистая прибыль нефтяного гиганта в 2023 году может вырасти почти на 42% - до 1,15 трлн рублей, операционная прибыль - на 4,1%, до 1,77 трлн рублей. Таким образом, Sber CIB прогнозирует рост размера дивидендов компании по итогам 2023 года, а дивидендная доходность может превысить 12%.

Еще более высокие ожидания роста акций компании имеет банк «Ренессанс капитал», который в своем майском отчете озвучил прогноз на уровне 640 рублей за бумагу.