Минобороны России заявило, что в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко». Фото: wikimedia.org

Минобороны России заявило, что в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко». Вот и все, Минобороны России похоронило военно-морской флот ВСУ.

Впрочем, а зачем киевскому режиму боевой корабль, если ходить на нем скоро будет некуда. Да и незачем.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков также сообщил данные о потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 50, на Донецком свыше 200, на Южно-Донецком и Запорожском до 185, на Херсонском до 30.

Кроме 535 наемников киевского режима наши воины ликвидировали три украинские диверсионно-разведывательные группы, склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ, также десятки танков, бронемашин, самоходок и пикапов.

Конашенков подчеркнул, что «наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка».

Там, по данным Минобороны России в ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой народной республики.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка и в поселке Химик. Кроме того, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт штурмового батальона ВСУ «Скала»», - перечислил генерал.

Он также рассказал, что на Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат».

Кроме того, за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены: пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах.

Представитель Минобороны России отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, крылатую ракету большой дальности Storm Shadow и 11 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

429 - самолетов.

235 - вертолетов.

4390 - беспилотных летательных аппаратов.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9345 - танков и других боевых бронированных машин.

1103 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4946 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10574 - единицы специальной военной автомобильной техники.