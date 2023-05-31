В Москве простились с саперами МЧС России, погибшими в Донецке - Ильей Глобой и Олегом Сергеенко

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России
В среду, 31 мая, в Москве, в Центре по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ простились с погибшими при исполнении служебного долга старшим лейтенантом Ильей Глобой и лейтенантом Олегом Сергеенко.
Мужественные офицеры-пиротехники погибли 18 мая этого года при разминировании на территории ДНР. (Об их подвиге мы уже писали).
- Наши спасатели работали с полной отдачей, - сказал об Илье и Олеге глава ведомства, генерал-лейтенант Александр Куренков. - Они служили примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, офицеры награждены Орденами Мужества (посмертно). Государственные награды министр передал родственникам.
Как отметили сослуживцы, Илья и Олег были грамотными офицерами, чуткими и внимательными людьми, надежными товарищами.
Они не раз участвовали в разминировании территорий как в нашей стране, в том числе в ДНР и ЛНР, так и за рубежом.
На счету старшего лейтенанта Глобы - свыше 3,5 тысячи обезвреженных взрывоопасных предметов, лейтенанта Сергеенко - около 2,5 тысячи.
«Коллектив МЧС России глубоко скорбит в связи с гибелью боевых товарищей, - говорится в заявлении пресс-службы чрезвычайного ведомства. - Выражаем соболезнования родным и близким мужественных сапёров».