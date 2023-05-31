Засекреченное расследование, Бильдербергский клуб и русский след: что известно о кораблекрушении «шпионской яхты» в Италии

При крушении яхты в Италии погибли сотрудники спецслужб и уроженка России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Произошедшее вечером минувшего воскресенья на озере Маджоре в Италии кораблекрушение могло бы стать очередной трагедией, причиной которой явилось стремление владельца судна заработать больше денег и допустившего на борт лодки больше пассажиров, чем позволяет ее вместимость. Действительно, затонувшая у берегов Сесто Календе (провинция Варезе) яхта «Gooduria» (Наслаждение) рассчитана всего на 15 человек, в то время как прогулку на ней совершали 23 гостя (не считая двух членов команды). Так что первые заголовки местных газет пестрили предположениями о беспечных туристах и скряге-капитане, не сумевшем правильно оценить погодные условия и попавшем в шторм, что в итоге привело к смерти 4 человек. Но, по мере всплытия на поверхность деталей инцидента, его сценарий все больше напоминает не триллер о роковом стечении обстоятельств, а самый настоящий шпионский детектив.

Сперва выяснилось, что в списке погибших находятся 50-летняя гражданка России Анна Божкова - жена капитана судна Карло Карминати, двое сотрудников итальянского агентства информации и безопасности (AISE, аналог СВР России) - Клаудио Алонзи и Тициана Барноби, а также пенсионер «Моссада» Шимон Эрез. Тут же, только лишь на основании национальности Анны, расплодились уже набившие оскомину версии о «руке Москвы и всесильном ГРУ», орудующих на Апеннинах. Но, как гласит давняя истина, главное в ходе расследования не выйти на самих себя...

Оказалось, что не считая владельца яхты все 20 выживших были действующими итальянскими и израильскими спецслужбистами, причём гости из Тель-Авива уже на следующее утро отправились на родину на частном самолёте, специально прибывшим за ними в Милан. Вся эта странная компания провела несколько дней перед трагедией в пожалуй одном из самых тихих и укромных уголков севера Италии, слывущего ко всему прочему «шпионско-конспирологической меккой» из-за частого проведения там различных конфиденциальных мероприятий. При себе ни у кого из них не было документов, снятые ими апартаменты оказались «девственно чисты», а в больнице города Варезе, где им оказывали первую помощь, не осталось никаких медицинских записей. Кстати, саму яхту тоже пока не удалось поднять со дна, несмотря на три попытки сделать это силами МЧС.

Не прост оказался и капитан «Наслаждения», владелец кампании «Озеро Любви», организовавший со своей русской женой «приватные прогулки» вдоль берегов лаго Маджоре со швартовкой в швейцарском Локарно, неподолеку от которого располагается, опять же по слухам, одна из «секретных вилл Бильдербергского клуба». По мнению журналистов из «Мессанджеро», шкипер, безусловно, был «доверенным лицом и старым знакомым агентов 007». А факт владения им болгарским языком и вовсе может указывать на его принадлежность в прошлом к «рыцарям плаща и кинжала».

Во всех хитросплетениях этого дела, единственным подозреваемым и свидетелем в рамках которого является Карло Карминати, еще предстоит разобраться полиции. Но мы скорее всего никогда не узнаем, что за секреты обсуждались на водах озера Маджоре, - власти намерены засекретить расследование, которое может «содержать элементы гостайны».