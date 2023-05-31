Жанры дипломатии: В Москве открылась выставка работ иностранных дипломатов, работающих в российской столице

В Москве открылась выставка работ иностранных дипломатов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Искусство является пусть и не самым привычным, но весьма важным определением дипломатии. И потому, что дипломаты должны уметь искусно вести переговоры и выстраивать международные отношения, и потому, что одной из самых успешных ее форм является дипломатия культурная – организация и патронаж выставок, фестивалей, концертов. Да и сами дипломаты к разного рода видам искусства нередко имеют прямое отношение: известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пишет стихи; посол Азербайджана в нашей стране Полад Бюльбюль оглы – певец и композитор, имеющий, кстати, ученую степень доктора искусствоведения; многие иностранные дипломаты, аккредитованные в Российской Федерации, в свободное от работы время берутся за кисть.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И, как оказалось, работа в Москве дает иностранцам возможность реализовать свои творческие замыслы в самых разных направлениях – от живописи и графики до создания арт-объектов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский МИД решил, что пропадать втуне таким талантам не стоит. И вместе со старейшиной (дуайеном) дипломатического корпуса, послом Азербайджанской республики в России организовал выставку творческих работа руководителей и сотрудников зарубежных дипмиссий, работающих в российской столице.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спектр представленных работ и талантов поразил воображение – для экспозиции были отобраны более 150 художественных произведений в различных жанрах, включая образцы старинной каллиграфии.

Авторы – аргентинские, катарские, кипрские, северокорейские и другие дипломаты, всего более чем из ста государств мира.