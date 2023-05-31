"Пока не съешь кашу, конфеты не получишь": Чего еще нельзя говорить ребенку во время еды

Когда ребенок отказывается от блюда, зачастую родители пробуют прибегнуть к давлению и угрозам Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Родители способны повлиять на отношение своих детей к еде, то, что в науке называется, сформировать у них здоровое пищевое поведение, или, напротив, заложить предпосылки к ненормальным отношениям с едой, гораздо сильнее, чем это может показаться на первый взгляд. Отношение к себе и к миру, в том числе к еде, во многом формируется у человека в первые годы жизни. На то, как родительские слова во время приема пищи, повышают у ребенка риск последующего расстройства пищевого поведения, из-за которых впоследствии и случается ожирение или, наоборот, анорексия, обратили внимание исследователи из Университета Дикина в Австралии.

Когда ребенок отказывается от блюда, зачастую родители пробуют прибегнуть к давлению и угрозам, чтобы добиться желаемого для себя результата – получить пустую тарелку и съеденную до конца порцию. Наверняка вы слышали в свой адрес: "Пока не съешь, из-за стола не выйдешь!" Но именно угрозы, связанные с едой, самая большая ошибка, которую делают взрослые, прокладывая дорожку для будущей булимии или компульсивного, связанного с тревогой, переедания.

- Да, нас расстраивает, когда дети отказываются есть приготовленную для них еду. Мы начинаем беспокоиться, что ребенок голоден, что ему не хватает полезных элементов для роста и развития. Но, несмотря на «благие намерения», угрозы не помогают детям сформировать здоровое отношение к еде, - говорит один из авторов исследования доктор Алиса Бернетт, преподаватель факультета здоровья и специалист по нутрициологии.

Доктор Бернетт и ее команда наблюдали за 1 500 матерями и их малышами в возрасте от 2-х до 5-ти лет.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ РЕБЕНКУ ЗА ЕДОЙ

Крайне нежелательными ученые отметили, когда мамы используют послания ребенку по типу:

- Ты должен(на) съесть всего лишь пять полных ложек!

- Если не съешь все сейчас, выйдешь из-за стола и пойдешь спать голодным(ной)!

- Вот сначала поешь нормальной еды, тогда получишь десерт (чипсы/пойдешь гулять/смотреть мультики или др. любимое дело).

Увы, но такие фразы только подкрепляли у ребенка привередливость в отношениях с едой и с мамой.

ЧТО ПОМОЖЕТ СФОРМИРОВАТЬ ЗДОРОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРИВЫЧКИ

- Совместная покупка и приготовление еды мамой и ребенком.

- Не заставлять ребенка есть, когда он не хочет, позволять самому решать, когда остановиться.

- Предлагать несколько вариантов еды, которые ребенок любит, в сочетании с теми, которые ему еще не знакомы, чего он никогда не пробовал.

Когда мамы посильно и с интересом привлекали детей к помощи в приготовлении пищи, позволяли ребенку самому решать, когда он наелся, предлагали разные новые продукты несколько раз, даже если их сходу отвергали, привереды охотнее исследовали свои тарелки. Так что у родителей было больше шансов научить их есть полезную еду.

ВАЖНО!

Доктор Бернетт считает, что прятать овощи под мясным соусом или закапывать их в спагетти не стоит. Это может прокатить пару раз, но долго так обводить ребенка вокруг пальца не получится, а интерес к овощам и фруктам так и не появится.