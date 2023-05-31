Командующий есть, а флота нет: Украина потеряла последний боевой корабль

В Одессе в результате удара по месту стоянки военных кораблей в конце мая был уничтожен средний десантный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко». Фото: wikimedia.org

В Одессе в результате удара по месту стоянки военных кораблей в конце мая был уничтожен средний десантный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко». Об этом сообщило Минобороны России. В Киеве не прокомментировали потерю своего последнего корабля. Но украинское оперативное командование «Юг» признало факт пожара в порту Одессы при ночном ударе.

На военно-морском флоте Украины можно ставить крест? Такой вопрос «КП» задала редактору издания «Арсенал Отечества», военному эксперту Алексею Леонкову.

- Можно ли считать, что уничтожен последний украинский морской корабль - и нет уже ВМФ Украины как класса?

- Уничтожен очередной военный объект Украины на море. Это довольно рядовое событие. Был такой немолодой десантный корабль, стоявший в порту Одессы - и нет его.

- Можно расценивать это как уничтожение остатков флота незалежной?

- Это был средний десантный корабль, 50-летнего возраста. Но есть еще корвет, который должна была построить Турция. Вот это интересная история. Куда он пойдет в итоге? Войдет ли он в воды Украины?

- Но кроме этого корвета у Киева кораблей, способных на боевые действия, не осталось?

- Полагаю, нет. Мы их «москитный флот» хорошо пощипали. И добили то, что у них числилось в корабельном составе. Но интересна в связи с этим особенно то, что именно должны были доставить украинцам турки. Чем именно этот корвет из Турции должны были дооснастить после его ввода в строй. Вопрос оставался открытым до последнего времени.

- Этот корвет Киев должен был получить от Анкары по контракту от 2022 года - в этом году?

- Да. И беспилотнки байрактары, и этот корвет турки поставляли Киеву, делая вид, что ничего особенного не происходит, продолжая при том «сотрудничество с Россией». Надо понимать что Турция нам не союзник и не друг, а ситуативный партнер. Пока наши интересы в чем то совпадали.

- Корвет строили не на черноморских, а на средиземноморских турецких верфях?

- Да, там. И заключили контракт с Киевом именно в 2022-м - ну а потом об этом резко замолчали. Но понятно, что все необходимое оснащение, ракетное в том числе, на корвет должно было быть поставлено вот в эти, последние месяцы. Но его судьбу никто не озвучил. И этот корвет до сих пор точно не в Одессе.

- Еще раз - сегодня можно констатировть, что у Киева не стало военно-морского флота - от слова «совсем»?

- Какие то москитные катера у них остаются. У них и командующий военно-морскими силами какой-то еще есть в наличии, некий вице-адмирал Неижпала. Командующий есть, а флота нет.

И воды Украины сегодня не могут быть Киевом защищены самостоятельно никак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны России "похоронило" военно-морской флот ВСУ

Военное ведомство сообщило об уничтожении последнего корабля киевского режима и ожесточенных боях под Авдеевкой, а также в районе поселка Химик (подробности)

Речпехи, а не морпехи: Зачем Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты на Украине

Зеленский объявил о решении создать Корпус морской пехоты на Украине (подробности)

Минобороны России заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

Судно было уничтожено 29 мая ударом по стоянке кораблей в Одессе (подробности)