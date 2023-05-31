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В мире31 мая 2023 13:40

Вспыхнет ли вторая война НАТО против Сербии: ситуация в Косово продолжает обостряться

Пекин, как и Москва, поддержал Белград и напомнил, что он защищает в Косово
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Конфликт, вспыхнувший на севере самопровозглашенного Косово, где компактно проживает сербское меньшинство края, не стихает.

Конфликт, вспыхнувший на севере самопровозглашенного Косово, где компактно проживает сербское меньшинство края, не стихает.

Фото: REUTERS

Конфликт, вспыхнувший на севере самопровозглашенного Косово, где компактно проживает сербское меньшинство края, не стихает. Стычки протестующих сербов с косовской полицией и военными из состава «миротворческих сил» НАТО (KFOR), продолжаются еще с большим ожесточением. Сообщается, что уже пострадали свыше 50 мирных жителей и 40 бойцов KFOR. Сейчас все гадают: случится ли в Косово, как предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, «большой взрыв»?

Чтобы не допустить этого, формально стараются все. Президент Сербии Александр Вучич встретился в послами пяти ведущих стран Запада, а также России и Китая. Тема одна - как погасить конфликт, не дать ему разразиться, как предостерегает сербский лидер, в новую войну НАТО против Сербии. Именно к этому толкает, уверен Вучич, косовский «премьер» Курти, которого он назвал «балканским Зеленским». Но вот в том, как стороны понимают урегулирование, есть большие различия.

Фото: REUTERS

«То, что мы видим сейчас, — прямое следствие недобросовестного выполнения еэсовскими посредниками своих обязательств, а именно - принципиального нежелания способствовать реальному поиску долгосрочных решений, - заявило российское постпредство при ЕС. - Еэсовское посредничество в диалоге Белград - Приштина, по сути, свелось лишь к лихорадочным метаниям в попытках "тушить пожар" без борьбы с его истинными причинами». Брюссель создает «иллюзию посредничества», дожидаясь очередной эскалации, а потом изображает «героическую попытку» на время пригасить конфликт.

Причина этого конфликта, напомнили в российском диппредставительстве, - несоблюдение соглашения о Сообществе сербских муниципалитетов Косово, заключенного под гарантии ЕС. Но это властям Приштины показалось «невыгодным» - уж слишком много власти на местном уровне могли, на их взгляд, получить косовские сербы. Поэтому и устроили фарс с «выборами», в которых участвовали три процента избирателей. Но этого для Запада оказалось достаточно, чтобы признать их результаты законными и согласиться с тем, что сербские муниципалитеты должны возглавить косовские албанцы. Это, напомним, и стало искрой, от которой вспыхнула ситуация.

Фото: REUTERS

Единственное, против чего возражают Вашингтон и Брюссель, - не надо было, дескать, косовской полиции силой занимать здания муниципалитетов, чтобы усадить в них новоиспеченных «мэров». Американский посол в Приштине, прямо как могущественный проконсул, уже предписал местным властям: надо найти «альтернативные» места дислокации албанских «мэров», откуда они и будут осуществлять руководство сербами. Госсекретарь США Блинкен чуть позже подтвердил это же, но при этом умудрился обвинить в насилии сербское население, которое, выходит, беспричинно напало на военнослужащих KFOR.

Кстати, принято решение увеличить натовский контингент в Косово на 700 человек. Вот только не понятно, для чего: чтобы лучше отбиваться от протестующих или чтобы быстрее скрутить их в «бараний рог». В уже произошедших столкновениях натовские военные однозначно были на стороне косовских властей, хотя их задача - в том числе и защищать сербское меньшинство. Или это ответ на решение Вучича привести армию Сербии в максимальную боеготовность и выдвинуть ее части на границу с Косово? Тогда, получается, эскалация - это выбор и натовцев, которые сейчас обвиняют в «нагнетании» обстановки, главным образом, Белград.

Интересна оценка Пекина произошедших событий. Китайский МИД, сообщает Global Times, заявил, что «поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности и призвал НАТО уважать суверенитет и территориальную целостность этой страны». При этом китайцы еще один вывод сделали: «Столкновения между НАТО и протестующими сербами вызывают сомнения в роли НАТО как «миротворца».

Фото: REUTERS

Относительно «сомнений» надо заметить, что их и не было: какой из НАТО миротворец очень хорошо известно. А вот пристальнее стоит посмотреть на формулировку китайского МИД о защите Сербией «своего суверенитета и территориальной целостности». И на призыв к НАТО уважать то, что защищает Белград. Просто в эту формулировочку много смысла заложено, который ой как перекликается с событиями на Украине.

Косово провозгласило свою «независимость» без какого-либо референдума в одностороннем порядке и опираясь на поддержку стран Запада, причем далеко не всех. Сколько бы нам не твердили, что это - «уникальный случай», который не может повториться нигде больше, убедить не получится. А на Донбассе, а потом на новых территориях России референдумы были? Были. И не важно, что Запад их не признал. Белград ведь тоже не признал независимость Косово. Почему же Запад так ему руки выкручивает, чтобы он это сделал? Вот китайские товарищи и напоминают: Сербия в нынешнем конфликте защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Вашингтон с Брюсселем горой встали за эти ценности, когда речь об Украине. А почему Сербии в этом отказывают?

Фото: REUTERS

То есть в Пекине смелее посмотрели на нынешние события на севере Косово: речь не только о широком самоуправлении для косовских сербов, а вообще-то о том, что Косово - это территория Сербии. Как вам такой угол зрения? И тогда KFOR - это не миротворцы, а оккупанты. А Запад, поддерживающий Приштину в ее противостоянии Белграду, в этой логике, - ну прямо Россия, защитившая русских на юго-востоке Украины. Им можно, а нам нет? Почему?

Сильные вопросы возникают, если вдуматься в китайские формулировки. Может, даже сам Вучич их пока не готов принять, раз до последнего времени в ЕС стремился, хотя знает, что его страну туда не пустят, пока она сепаратистов не признает. Но это не меняет сути: вспыхнувший, казалось бы, очередной сербско-косовский конфликт по «локальной проблеме», если в логику его возможного развития включить защиту «суверенитета и территориальной целостности» Сербии, о которой напомнил китайский МИД, действительно способен привести к «большому взрыву», о котором предупредил Сергей Лавров.

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