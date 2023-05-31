На физкультуру школьников пустят только со справкой: Госдума приняла поправки, которые уберегут детей от ЧП на уроках

Со здоровьем у школьников не ахти, говорится в пояснительной записке к законопроекту Фото: Олег ЗОЛОТО

Поправок несколько, и все касаются охраны здоровья детей и организации медпомощи в образовательных организациях.

Первую помощь детям в школе теперь вправе оказывать «педагогические работники и иные лица при наличии соответствующих подготовки или навыков». Допускать к занятиям физической культурой и спортом будут по справке, которую выдаст медорганизация «по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся». А родителей обяжут сообщать в школу о состоянии здоровья ребенка, если для его обучения требуются особые условия.

Со здоровьем у школьников не ахти, говорится в пояснительной записке к законопроекту, все больше случаев во время занятий физической культурой, когда ребенку резко стало плохо и потребовалась срочная медпомощь. И трагедии, увы, случаются.

Помогут ли новые меры? Уберегут ли школьников?

- На протяжении многих лет мы говорим о том, что дети внезапно умирают на уроках физкультуры, спортивных занятиях в кружках и секциях, потому что приходят абсолютно не обследованные, так что давно нужно принять меры, - сказал «КП» известный педиатр Евгений Тимаков. - А последние три года пандемии изменило состояние здоровья детей, ковид ударил в первую очередь по сердечно-сосудистой системе.

По мнению доктора, среди школьников нужно углубить обязательную диспансеризацию и вернуть ежегодные обследования сердечно-сосудистой системы. ЭКГ лежа, стоя и с нагрузкой, консультация кардиолога, если есть отклонения, и только после этого давать допуск к спортивным занятиям. А также контроль анализов крови, смотреть состояние селезенки, почек, а у девочек – еще и органов малого таза. То есть контролировать все, на что могут влиять занятия физкультурой и спортом. А учителя физкультуры должны не только владеть навыками оказания первой помощи, но и разбираться в возрастных особенностях детей, уметь давать нагрузку правильно. К примеру, длительные кроссы для многих детей неприемлемы, в том числе и из-за влияния ковида.

- Сейчас в педвузах обучают таким навыкам?

- Насколько я знаю, дают общие знания, а аттестации не проводят. Но есть и другая сторона: по нашим законам, оказание первой помощи человеком, который не обладает специальными навыками, - это вызвать скорую и побыть рядом с пострадавшим до приезда медиков. Если же оказал помощь неграмотно, можно попасть под уголовную статью. При искусственном дыхании ребра сломать, что часто бывает. Неправильно уложили, неправильно определили причину и начали «качать» сердце, в то время как у ребенка на самом деле упал сахар. Это будет расценено как нанесение тяжкого вреда здоровью. Так что нужно менять и другие законы об оказании медпомощи. А самое простое решение проблемы — чтобы в каждой школе был оборудованный медкабинет и квалифицированный медработник на постоянной основе. Тогда не придется «вешать» на учителей дополнительные обязанности.