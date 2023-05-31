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Звезды31 мая 2023 14:10

Певица Земфира* получила французское гражданство

При этом у артистки есть шикарное жилье в Москве
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Певица Земфира*

Певица Земфира*

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Земфира* получила французское гражданство. Более полугода признанная иноагентом артистка живет во Франции.

Певица Земфира уехала из Москвы в Париж вслед за своей подругой Ренатой Литвиновой. В столице Франции знаменитости учредили компанию в сфере исполнительского искусства.

При этом у обеих есть шикарное жилье в Москве. Так, у Земфиры жилье было приобретено несколько лет назад в добротном сталинском доме на Фрунзенской набережной. Общая площадь гнездышка - около 85 метров.

Стоит отметить, что недавно певица получила французское гражданство, пишет SHOT. А ранее зарегистрировала в Москве новое юрлицо "Родина", которое будет заниматься звукозаписью. Параллельно артистка подала иск к Минюсту РФ с требованием снять с нее статус иноагента.

*Минюст РФ включил Земфиру в список физлиц-иноагентов

Шоу-бизнесИнтересноеЗемфира: досье KP.RU