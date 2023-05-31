Владимир Путин впервые встретился с главой Эритреи

В среду, 31 мая, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Эритреи Исайяса Афеворки. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В среду, 31 мая, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Эритреи Исайяса Афеворки. Это первый официальный визит главы африканской страны в Россию.

- На днях Эритрея отмечала 30-летие своей независимости, это совпадает с датой установления дипломатических отношений между нашими странами, - сказал российский лидер, отметив хорошие отношения между странами.

- Мы должны уделить внимание развитию торгово-экономических связей. У нас есть неплохие перспективы по очень многим направлениям, о которых мы сегодня поговорим, - добавил Владимир Владимирович.

Президент поблагодарил Афеворки за теплый прием министра иностранных дел Сергея Лаврова в начале года.

- На повестке дня у нас подписание ряда межправительственных соглашений. Надеюсь, что коллеги поработали и мы сможем это сделать, - сказал российский лидер.

Глава Эритреи в свою очередь заговорил о всей постсоветской геополитике.

- Глобальный миропорядок на грани радикальной трансформации. Бездумная идеология, несдержанные действия по доминированию и созданию однополярного мира, которые предпринимались 30 лет, привели к кризисам. Это серьезнейший барьер в прогрессе человечества, - заявил Исайяса Афеворки.

Правда, президент африканской страны дипломатично умолчал, кто же стоит за всеми этими бедами.

НАША СПРАВКА

В прошлом Эритрея была частью Эфиопии. Она находится на побережье Красного моря, около Африканского рога. В результате затяжной гражданской войны Эритрея получила независимость в 1993 году. По размеру экономики страна находится на 164 месте из 200. Население чуть больше 6 млн. человек.