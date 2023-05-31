Сдавали в аренду взрослым: Для украинских детей, эвакуированных в Россию, предотвратили кошмары, "как в Польше"

Украинские дети становятся живым товаром за рубежом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Буквально на днях в Москве задержали 33-летнюю гражданку Украины Ольгу Гурулю, которая прибыла из одной из зарубежных стран, чтобы, по собственному ее признанию, вывезти эвакуированных с Украины из России в Германию. Причем, не по собственной инициативе, а по заданию фонда, который связан с украинскими спецслужбами. Что там бы сделали с детьми, она не знала. Да ее и не интересовали такие "мелочи". Она должна была выполнить задание (именно так - !) и получить за это денежное вознаграждение.

А вот мы это прекрасно знаем. В лучшем случае, их бы пристроили в немецкую приемную семью, вполне вероятно, в гомосексуальную. И это можно было бы считать еще относительно благополучным вариантом. В плохом варианте они бы могли стать сексуальными игрушками для развратников-педофилов, которыми современный "цивилизованный" Запад сейчас просто кишит. Ну а в самом плохом пошли бы на органы для больных детишек западных богачей. Кстати, опять же, на днях в западной прессе появились публикации о методике оздоровления стариков путем инъекций им детской крови. И это все не страшилки детских компаний про "вот моя ручечка" или кошмарные ужастики "желтой прессы". Сотни, если не тысячи украинских детей исчезли после пересечения украинской границы.

А польское издание Wyborcza сообщило, что в Польше будут судить ранее задержанную украинскую беженку, которую обвиняют в торговле несовершеннолетними для оказания ими сексуальных услуг. Прокуратура Познани уже утвердила обвинительное заключение. Как оказалось, директор украинского семейного детского дома выехала с Украины в Польшу вместе со своими приемными детьми, официальным опекуном которых она являлась. Все это время она получала пособия и на себя, и на детей от польского государства, не отказывалась от помощи, предоставляемой волонтерами, а за кулисами публичного пространства творила совершенно чудовищные вещи. Она избивала детей, лишала их в качестве наказания воды и пищи, ограничивала посещение ими туалета. Но и этого ей показалось мало. "Мамаша", а вернее, "мамка" сдавала детей в аренду для удовлетворения сексуальных прихотей педофилов, причем, засекала время, чтобы клиенты не пользовались детьми "на халяву", пропустив сроки оплаченного сеанса. Мало того, в этих оргиях она принимала участие и сама, также совершая сексуальное насилие над детьми. Примечательно, что все это она проделывала, как считает следствие, еще на Украине, а перебравшись в Польшу, лишь продолжила свои занятия. Вплоть до задержания полицией. Но и после того историю долгое время сохраняли в тайне, судя по всему, по политическим мотивам. Потому что нельзя про "хороших" украинцев писать "плохие" истории.

Кстати, уже и сами поляки становятся жертвами запрета на "негатив" об украинцах. Помните, как официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясин предложил Зеленскому принести извинения за преступления и зверства бандеровцев и Волынскую резню? И что Зеленский? Молчит. А что Лукаш Ясин? А его выкинули после этого на улицу и не исключено, что с "волчьим билетом".

- Официальный представитель МИД Лукаш Ясин отстранен от исполнения обязанностей, он находится в бессрочном отпуске, из которого, вероятно, не вернется на свой пост, - заявили в МИД Польши. А ведь в Польше существует закон, предусматривающий уголовную ответственность за прославление УПА и Степана Бандеры. Но сейчас он фактически не работает, его действие втихую прекратили, потому что так надо для Украины. Более того, многочисленные скандалы и пьяные разборки в украинских семьях беженцев, в том числе, и с поножовщиной, проходившие на протяжении года и более наконец-то обратили на себя внимание польских правоохранителей и в Люблине.

То есть все это время, пока в Европе собирались доносы и грязные писульки, на основании которых псевдосуд МУС выписал потом ордера на арест и доставку президента России и уполномоченной по правам детей в РФ, у них там в Европах, буквально под боком, действительно крали, насиловали и убивали детей, в том числе, и украинских. Но на то они закрывали глаза, убеждая себя, что ничего подобного не происходит. И сконцентрировались на выдуманных проблемах, заявив, что преступниками являются те, кто в реальности спасал этих детей и возвращал их к мирной жизни без голода и холода, с заботой и социальными гарантиями.

Впрочем, нам не привыкать к такому передергиванию. И мы действительно, кто есть кто в этой истории. Задержав в Домодедово ту самую 33-хлетнюю украинку Ольгу Гурулю, наши спецслужбы предотвратили для, может быть, десятков детей жизнь по "польскому сценарию".