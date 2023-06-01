У украинских военных в последнее время все чаще отсутствует инстинкт самосохранения. Фото: REUTERS

HIMARS и Storm Shadow снова сбиты

«Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя до 70 националистов, два бронеавтомобиля, четыре пикапа и два склада боеприпасов 60-й мехбригады ВСУ в Липцах и Синельниково. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала свыше 50 боевиков, две бронемашины, три автомобиля, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-20, одну гаубицу Д-30, РСЗО «Град». «Южная» группировка войск на Донецком направлении выбила противника с занимаемых позиций у Красногоровки и Ясиноватой, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й мехбригады ВСУ, в Авдеевке уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила до 185 бойцов ВСУ, две бронемашины, четыре автомобиля, два склада боеприпасов 65-й мехбригады ВСУ в Преображенке и Червоной Кринице. На Херсонском направлении противник понес такие потери: до взвода ВСУ, две бронемашины и два автомобиля. Наши ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS, одну ракету Storm Shadow и 11 украинских БПЛА. Эти сломались, несите новые.

Первой бригаде спецназа ВСУ не повезло

Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки войск «Запад», сообщил, что наши ВКС нанесли удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназа Украины и районам сосредоточения 14-й и 92-й отдельных мехбригад ВСУ. На купянском направлении, в районе населенных пунктов Старица и Вишневое, артиллерией уничтожены два минометных расчета противника, поражены гаубицы ВСУ в районе населенных пунктов Лозавая и Западная. В Минобороны также сообщили, что ВС России сорвали пять попыток ротации подразделений противника на передовых позициях ВСУ в полосе обороны 6-й общевойсковой армии. Ротация не панацея.

Западенцы ударили по Карпатам и убили пять человек

Родион Мирошник, бывший посол ЛНР в Москве , собщил, что расположенный в Луганской народной республике поселок Карпаты с военной точки зрения не представляет интереса для ВСУ но они обстреляли этот населенный пункт, убив 5 и ранив почти два десятка мирных граждан. Поселок Карпаты находится в Перевальском районе, в 50–55 километрах от линии соприкосновения, но в зоне досягаемости реактивных систем залпового огня. Тут расположена птицефабрика. Курицы да яйца - большая угроза для ВСУ.

«Воины света» идут в бой в наркотическом дурмане

Снайпер российской группировки «Юг» рассказал, что у украинских военных в последнее время все чаще отсутствует инстинкт самосохранения. В интервью РИА Новости снайпер привел случаи последних месяцев, когда украинские военные выходили на позиции без оружия, без брони и экипировки: "Впечатление, что они принимают что-то определенное". Ранее сдавшийся в плен боец ВСУ Петр Панайотов рассказал, что командиры его подразделения за бутылку виски «не замечали», что солдаты в батальоне постоянно принимают наркотики. Зато какая смелость в бою!

Детей из Шебекинского и Грайворонского округов эвакуируют

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, сообщил, что идет эвакуация детей из Шебекинского и Грайворонского округов, по которым нанесены удары ВСУ. В среду, 31 мая, из Шебекинского и Грайворонского округов 300 ребят отправлены в Воронеж, в детский оздоровительный лагерь «Ландыш», куда их пригласил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Украинский шоу-бизнес страдает из-за страсти к постоянным селфи

СБУ пришла с обыском к украинской певице Инне Вороновой. Исполнительница зачем-то опубликовала кадры работы в Киеве системы ПВО. Ранее Воронову, снявшую видео работы ЗРК Patriot, заставили извиниться, теперь потащат в суд. Она уже попросила прощения у украинского народа, назвав свой поступок необдуманным. Разоблачены еще девять граждан, публиковавших в соцсетях видео работы системы ПВО. Нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. 17 мая СБУ сообщила о блокировке уличных камер видеонаблюдения в Киеве, которые в автоматическом режиме фиксировали работу сил ПВО. Были возбуждены уголовные дела в отношении шести жителей столицы, которые разместили в соцсетях фото и видео работы зенитчиков. Но создать железный купол над Киевом это не поможет.

Украинские военачальники объявлены в розыск

Российское МВД объявило в розыск первого замначальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника, замначальника Генштаба Александра Локоту и замкомандующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко. Их данные появились в базе разыскиваемых: «Основание для розыска: разыскивается по статье УК». Статья не указывается. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что его ведомство заочно предъявило обвинения Колеснику, Локоте и Грищенко, которые в разное время координировали военную агрессию против жителей Донбасса. Всех настигнет колесо судьбы.

В Новороссии железные дороги заработают как надо

Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии». Оно объединит железные дороги ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Единая сеть позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах. Обновится парк вагонов и локомотивов, будет создана единая система управления процессом перевозок. Работники региональных железных дорог смогут трудоустроиться в новую организацию, в том числе, с помощью перевода. Постой, паровоз, не стучите, колеса…

Лондон толкает Украину в сторону радиоактивного кладбища

Яцек Меджицкий, обозреватель издания Mysl Pоlska, сообщает, что Британия стремится превратить Украину в радиоактивное кладбище. По его данным, в середине мая, после попадания ракеты в помещение завода «Катион» в Хмельницком, где хранились британские боеприпасы с обедненным ураном, появились все признаки радиоактивного заражения местности. Над местом взрыва образовалось облако, в городе действует дозиметрический патруль, в приграничных районах Польши и Словакии наблюдается значительное повышение допустимого уровня висмута, который является продуктом распада обедненного урана. Местные власти с обеих сторон скрывают этот факт, чтобы не сеять панику. Не паникуйте, собирайте рекордные грибы и ловите гигантских карасей.

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