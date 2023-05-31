Третий Radio Monte Carlo Golf Cup пройдёт в Agalarov Golf & Country Club в преддверии ПМЭФ-2023

Фото предоставлено РМГ

Radio Monte Carlo Golf Cup объединил спорт, музыку и деловую программу и предложил бизнес-сообществу новый формат площадки для дискуссий и взаимодействия. В рамках турнира по гольфу пройдёт деловая сессия «Русская Медиагруппа: Creative & Business. Создаем дизайн качества жизни будущего.».

Radio Monte Carlo Golf Cup – мероприятие, объединяющее спорт, шоу-бизнес и деловой форум, — было создано летом 2021 года для развития межиндустриального взаимодействия и интеграции музыкальной индустрии в большой бизнес.

Турнир по гольфу и спортивная программа неизменно проходят при поддержке Фонда «Росконгресс» и становятся частью спортивной программы грядущего Петербургского экономического форума.

На Radio Monte Carlo Golf Cup соревнуются титулованные спортсмены. Турнир проходит на профессиональном гольф-поле, неизменно собирая самых ярких представителей этого красивого вида спорта. Также в рамках мероприятия традиционно состоится мастер-класс по гольфу от профессиональных игроков, в котором смогут принять участие гости бизнес-сессии.

Возможность попробовать свои силы на гольф-поле из года в год привлекает представителей шоу-бизнеса и бизнес-сообщества.

«Создаем дизайн качества жизни будущего» – так звучит тема бизнес-сессии, которая пройдет на площадке третьего Radio Monte Carlo Golf Cup. Спикеры обсудят, как меняются подходы в продвижении товаров и услуг в свете общественного запроса на высокий уровень сервиса и в ответ на повышение уровня жизни. Как и для чего сегодня происходит ребрендинг известных товаров, как выводятся на рынок новые бренды, какие технологии внедряются в компаниях и какова логика построения нового, улучшенного дизайна жизни людей – эти и другие вопросы обсудят участники дискуссии.

В бизнес-сессии примут участие: председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, руководитель дирекции творческих проектов Фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, Директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Георгий Брюсов, Генеральный директор «Иль де Ботэ» Евгений Дроздов, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов. Модератор дискуссии – управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Партнер Radio Monte Carlo Golf Cup — деловой клуб RRCC, площадка для обмена опытом представителей бизнеса, власти, интеллектуальной и творческой элиты.

Масштабные заседания, яркие события, встречи, интересные бизнес-идей способствуют налаживанию межрегиональных и международных связей, знакомят участников с интереснейшими событиями в сферах науки, культуры, спорта и бизнеса страны.

Радио Monte Carlo – один из лидеров формата современной музыки для премиум-аудитории с отменным вкусом. В эфире представлена музыка мирового класса: классика джаза, поп- и рок-музыки, инструментальные и классические композиции, а также проверенные хиты разных времён и самые лучшие новинки. Ежемесячный охват составляет 9,9 млн. человек*. Радио Monte Carlo наряду с радиостанциями «Русское Радио», Хит FM, Радио MAXIMUM, DFM, а также телеканалом RU.TV входит в состав холдинга «Русская Медиагруппа». Суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет 35,1 миллиона слушателей ежемесячно.

*Исследования: Mediascope, Radio Index - Россия 100+. Июль-Декабрь 2022 (+Zodiac), 12+