Детский «МИР» (Весь «МИР» - детям)

Фото: предоставлено МТРК «Мир»

Увидеть себя на экране или услышать в радиоэфире, познакомиться с известным телеведущим и даже сделать с ним селфи – эти и другие сюрпризы приготовили гостям телерадиокомпании «МИР».

Фото: предоставлено МТРК «Мир»

Но ещё до полного погружения в мир телевидения, юных экскурсантов ждали интерактивные развлечения. У входа в здание всех встречал маг-иллюзионист с удивительными трюками. Особый восторг не только детей, но и взрослых, вызвало море мыльных пузырей. Все с удовольствием учились их правильно надувать. А ещё ребята раскрасили яркий «мировой» баннер, фотографировались и поздравили телерадиокомпанию с юбилеями. В этом году телекомпания «МИР» отмечает 30-летие начала вещания. Столько же исполняется радио «МИР». 10-летний юбилей - у первого евразийского информационного телеканала «МИР 24».

Фото: предоставлено МТРК «Мир»

Дальше гости своими глазами увидели всё, что для зрителей остаётся за кадром, узнали всё самое интересное о работе телерадиокомпании. Опытом делились первые лица телеканала, ставшие на один день экскурсоводами: Ирина Флюр – директор информационной службы «МИР 24», Алан Бозиев – исполнительный продюсер «МИР 24», Гузель Камаева – ведущая «МИР 24», Роман Гальперин – руководитель программы «Вместе», Александра Колий шеф-редактор информационных программ «МИР 24».

Фото: предоставлено МТРК «Мир»

Ребята заглянули в ньюсрум, побывали в монтажной аппаратной, где отснятый материал превращают в сюжет, наблюдали за работой отдела режиссёров выпуска. Узнали, что такое хромакей, зачем он нужен и почему всегда зелёный.

Фото: предоставлено МТРК «Мир»

Ирина Флюр, директор информационной службы «МИР 24»:

Мы стремимся общаться с детьми как с будущими коллегами. Весь день они знакомятся с нашей работой. Пробуют себя в разных ролях - оператора, режиссёра, теле или радиоведущего. Чтобы пробудить в ребятах интерес, мы стараемся дать им максимум возможностей, открыть им мир настоящей журналистики. А для кого-то соприкоснуться с настоящим съемочным процессом — это осуществление давней мечты. Очень важно, что «Мир» дарит ребятам яркие эмоции.

Фото: предоставлено МТРК «Мир»

Самые любознательные следили за выпуском новостей в прямом эфире. Ведущий Вениамин Рудниченко объяснил, как ему помогает телесуфлёр и для чего в студии столько камер. А потом вместе с ребятами подготовил новостной выпуск.

Фото: предоставлено МТРК «Мир»

Все внимание ребят собрала ведущая телеканала «МИР 24» Гузель Камаева. Она рассказала, как работать в кадре, не растеряться во время прямого включения. Возможно, этот момент вдохновил кого-то из маленьких гостей на карьеру телеведущего.

Фото: предоставлено МТРК «Мир»

У самых смелых была возможность поучаствовать в съемке детского выпуска новостей. Он выйдет в эфир «МИР» и «МИР 24» в 16:00 1 июня.

Фото: предоставлено МТРК «Мир»

В большой главной студии телеканала можно провести целый день. К операторской тележке выстроилась очередь. Но кому-то было интереснее перед камерой. Параллельно ребята давали свои первые интервью нашим корреспондентам. И брали уроки фотомастерства.

Фото: предоставлено МТРК «Мир»

Девочкам особенно понравилось в гримёрке, где можно было совместить приятное с полезным – и накраситься, и получить профессиональный совет.

Радиоведущая Инна Фатеева показала своё рабочее место. В эфирной студии внимание детей сразу привлекли и микрофон, и пульт. Самые смелые начитывали текст и впервые слышали, как звучат их голоса в записи.

Фото: предоставлено МТРК «Мир»

«МИР» в этот день выглядел особенно ярко и порадовал своих гостей не только уникальными впечатлениями, но и памятными подарками.

София Иванова, заместитель генерального продюсера МТРК «МИР»:

МТРК «Мир» активно развивает семейные форматы. И особое внимание мы стараемся уделять детям. Ведь их эмоции говорят сами за себя. В подготовке проекта «Детский день» участвует практически весь коллектив. Экскурсии, мастер-классы, съёмочный процесс — для детей это очень увлекательно. А для нас – ответственно. В этом году мы пригласили к нам в гости сотрудников посольств стран Содружества и их детей. Они познакомились с жизнью телерадиокомпании изнутри. И получили незабываемые впечатления.

Яркий день на канале «МИР» уже традиционно завершился съемкой проморолика, премьера которого состоится на телеканале 1 июня, в День защиты детей.