Леонид Рошаль: Предложение Владимира Путина провести диспансеризацию взрослых в новых регионах России очень гуманное и вполне реалистичное

Президент Национальной Медицинской палаты России, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Леонид Михайлович, в эту среду, 31 мая, Владимир Путин поручил провести диспансеризацию всего взрослого населения в новых регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.) А почему только взрослого? Потому, что детей уже, оказывается, всех обследовали…

-Во-первых, я, как врач, склонен считать, что наш президент принял это решение, исходя из сугубо гуманистических соображений, а - вовсе не из политических, как это может кому-то показаться.

Во-вторых, хотя это, конечно же, главное - решение вполне реалистичное.

Только дурак скажет, что диспансеризация, а, тем более в таких многострадальных регионах, там, на месте - это плохо. Конечно, хорошо.

Но все равно, надо учесть, что пока в этих регионах все же идут боевые действия, и организовывать диспансеризацию надо очень аккуратно. Чтобы каких-то осложнений не было.

И ещё - думаю, что если сил у местных врачей не хватит, надо будет помогать из других регионов России.

Из близлежащих или из каких-то других - но все равно надо делать все очень аккуратно.

Какие-то исследования можно будет проводить дистанционно. И связь, и интернет - все это есть.

Даже при такой непростой ситуации, которая там сейчас, диспансеризация нужна.

Чем эти люди отличаются от жителей других регионов России? Да ничем. Только тем, что там - военное положение.

И бомбы летают, ракеты летают. И людей ранят и убивают - неповинных. Вот и все.

Хотя и до других регионов уже добираются.

- Да.

- Так что я всячески поддерживаю. Я думаю, что Минздрав России и министерства территорий с этой задачей справятся. И Путин молодец, что он принял такое решение.

- И еще интересная цифра прозвучала из уст президента. Он сказал, что на новых территориях медицинское обследование прошли уже более 300 тысяч детей.

- Так это замечательно. Педиатры вообще активно работают. И в России, и там, и кругом. Педиатры – лучшие врачи. Пусть не обижаются медики других специальностей.

- Если 300 тысяч детей обследовали, по моей информации, всего за два года. Сколько потребуется времени на взрослых?

- Я не знаю точное число взрослых. Но, думаю, это несложно будет выяснить.

- Это тоже сотни тысяч, я так полагаю.

- Но это надо очень серьезно посидеть с листочком бумажки, посчитать все конкретно, посмотреть, что можно там, на месте провести, что - дистанционно. Это должна быть программа. Я думаю, что Минздрав России с этим справится.

- Понятно. И ваша общественная организация, где вы сопредседатель, Общероссийский народный фронт - тоже должен к этому подключиться

- Да, вот то, что касается Народного фронта, конечно, мы будем всячески способствовать и помогать там, где это необходимо. Это точно.

- Сможете даже и на базе своего медучреждения тоже как-то что-то исследовать и дистанционно?

- Если будет необходимость такая, конечно, поможем. Это и сейчас мы делаем совершенно спокойно, тихо, без рекламы, нормально.