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Политика31 мая 2023 21:01

Военная спецоперация на Украине 1 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июня 2023 года
Сергей КУДРИН
Российские военнослужащие продолжают вести ожесточённые бои на Донецком направлении.

Российские военнослужащие продолжают вести ожесточённые бои на Донецком направлении.

Фото: Александр КОЦ

В последний день весны 2023 года, 31 мая, российские военнослужащие продолжают вести ожесточённые бои в районе Авдеевки, на Донецком направлении. Минобороны РФ сообщило об успешном выдавливании ВСУ с позиций под Ясиноватой и Красногоровкой.

Украинские боевики же вновь обстреляли город Шебекино, в Белгородской области. На этот раз под обстрел попало промышленное предприятие, на котором начался пожар.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский снова подвергся критике со стороны собственных военных. Генерал ВСУ Сергей Кривонос обвинил Зеленского, как и всё киевское руководство, в неспособности трезво оценивать обстановку и проблемы украинских вооружённых сил.

Конфликт на Украине вновь прокомментировали в Вашингтоне. Американцы попытались убедить всех в том, что они не хотят третьей мировой войны, а потому выступают «решительно против» нанесения ударов по российским территориям.

На фоне предыдущей новости особенно цинично выглядит новая поставка оружия Киеву от США, в которую войдут ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger, которые прежде практически не встречались в списках поставок для ВСУ.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости