Разбитая тарелка, пафосный крест и российский алкоголь: Что дарят депутатам Европарламента

Депутат Садж Карим, будучи сопредседателем комитета парламентского партнерства ЕС-Армения, в 2016 году ушел со встречи с армянскими коллегами не с пустыми руками, а с бутылочкой знакомого русскому глазу «Арарата»

Различные памятные безделушки-сувениры и прочие подарки — неотъемлемый атрибут политики. Но где проходит грань между знаком внимания и подкупом слуги народа? Этот вопрос не на шутку озадачил евродепутатов после разразившегося в прошлом году скандала, когда сразу несколько политиков, включая замглаву Европарламента Еву Кайли, заподозрили в получении взяток от представителей Катара и Марокко.

Евродепутат Стефания Замбелли решила подарить своему руководителю — Роберте Метсоле не абы что, а целую палку колбасы

После ареста коллег остальные слуги народа ринулись декларировать дары, полученные в рамках исполнения служебных обязанностей. Достаточно посмотреть на цифры: предыдущие два созыва Европарламента зарегистрировали порядка 70 подарков за все время, нынешний — уже 265. Особенно на этом поприще усердствует глава закоргана Роберта Метсола, которая доложила сразу о 170 презентах. Правда, большинство из них она задекларировала только после разразившегося скандала и с нарушением установленных сроков. По регламенту у евродепутатов есть месяц, чтобы сообщить о подарке и сдать его.

Курсанты престижного военного училища Нунциателла в Неаполе, приехав с экскурсией в Брюссель, побывали на заседании Европарламента и вручили декоративный кортик

Куда же девается все это добро? Как пишет издание Politico, корреспонденты которого побывали в хранилище подарков, все дары копятся в неприметной каморке, напоминающей музей шоу «Поле чудес». Небольшая комната доверху завалена дипломатическими знаками внимания. Съестные подношения евродепутаты обычно пускают в ход в рамках мероприятий, часть подарков украшает рабочие интерьеры. У Метсолы в кабинете, например, хранится блюдо с узорами от посла Узбекистана в странах Бенилюкса.

Евродепутат Никола Бир после рабочей поездки в Палестину и Израиль в феврале этого года задекларировала дорого украшенный крест

Теоретически депутаты могут выкупить особо приглянувшийся сувенир, но обычно на подобное никто не раскошеливается.

Сайт KP.RU изучил опубликованные декларации, чтобы узнать, кто и чем одаривает евродепутатов. На поверку хранилище оказалось совсем не сокровищницей. Ни о слитках золота, ни о драгоценных камнях никто из депутатов не сообщал. Набор подарков оказался довольно банальным: элитный алкоголь, памятные сувениры всевозможных видов, канцелярия. На первом месте по популярности - книги. Следом идет алкоголь. Из десятков подаренных бутылок большая часть уже распита в стенах Европарламента.

Что касается дарителей, то чаще всего депутатов ублажают арабские страны. Не отстает и Тайвань, активно ищущий поддержки европейцев. Есть в декларациях и знаки внимания от высокопоставленных политиков: шарф от премьер-министра Франции Элизабет Борн, набор украшений ручной работы от президента Палестины Махмуда Аббаса, традиционная молдавская блузка от президента страны Майи Санду.

Дэвид Макалистер не смог довезти подаренную тарелку в целостности и сохранности

ПЯТЬ ПОДАРКОВ НА ВЫБОР

Среди сотен даров, полученных евродепутатами, наш глаз зацепился именно за эти.

1. Депутат Садж Карим, будучи сопредседателем комитета парламентского партнерства ЕС-Армения, в 2016 году ушел со встречи с армянскими коллегами не с пустыми руками, а с бутылочкой знакомого русскому глазу «Арарата». К слову, коньяк до сих пор выдерживается в хранилище и ждет своего часа.

2. Евродепутат Стефания Замбелли решила подарить своему руководителю — Роберте Метсоле не абы что, а целую палку колбасы. Уроженка итальянского города Сало, судя по дате, вручила мясной деликатес к Рождеству. Если верить декларации, сразу после праздников колбасу съели в стенах Европарламента.

3. Курсанты престижного военного училища Нунциателла в Неаполе, приехав с экскурсией в Брюссель, побывали на заседании Европарламента и вручили декоративный кортик. Шутка ли, но итальянцы из истории древнего Рима должны знать, что ножи в подобных заведениях - не к добру. К слову, в хранилище томится еще один кинжал, подаренный парламентом Индонезии.

4. Евродепутат Никола Бир после рабочей поездки в Палестину и Израиль в феврале этого года задекларировала дорого украшенный крест, подаренный патриаршим представителем в Вифлееме, митрополитом Бенедиктом, хотя следов их встречи в СМИ найти не удалось.

5. Глава парламентского комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер летал в Ханой, чтобы обсудить перспективы сотрудничества с Коммунистической партией Вьетнама, но, видимо, не смог довезти подаренную тарелку в целостности и сохранности. Однако это не помешало эму сдать на хранение разбитый сувенир.